Malta Ordusu, Akdeniz'de 216 göçmeni kurtardı
10 saat önce
Malta Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 216 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Malta
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 07:49 Kaynak: İHA
Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz
'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 216 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Malta Silahlı Kuvvetleri (MAF) tarafından, yerel basına yapılan açıklamada, Malta Ordusu'nun Akdeniz'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 216 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu. Açıklamada kurtarma operasyonun cuma günü geç saatlerde gerçekleştirildiği belirtilerek göçmenlerin botlarla Avrupa
'ya geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi. Öte yandan kurtarılan mültecilerin iltica başvurusunda bulunma şanslarının olduğu belirtildi. - VALLETTA
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