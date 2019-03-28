Malta Ordusu, Libya Açıklarında Göçmenler Tarafından Kaçırılan Palau Bayraklı 'Elhiblu 1' İsimli...
12 dakika önce
Malta Ordusu, Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan Palau bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
Malta Ordusu, Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan Palau bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. - MALTA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:45 Kaynak: İHA
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