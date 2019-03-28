Son Dakika Haberleri: Malta Ordusu, Libya Açıklarında Göçmenler Tarafından Kaçırılan Palau Bayraklı 'Elhiblu 1' İsimli...

Malta Ordusu, Libya Açıklarında Göçmenler Tarafından Kaçırılan Palau Bayraklı 'Elhiblu 1' İsimli...

12 dakika önce

Malta Ordusu, Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan Palau bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Malta Ordusu, Libya Açıklarında Göçmenler Tarafından Kaçırılan Palau Bayraklı 'Elhiblu 1' İsimli..., System.String[]
Malta Ordusu, Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırılan Palau bayraklı 'Elhiblu 1' isimli tankerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. - MALTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:45 Kaynak: İHA

Palau, Libya, 3. Sayfa
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