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"Malta Şahini" Bodrum'da

14 dakika önce

Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou'nun "The Maltese Falcon (Malta Şahini)" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou'nun "The Maltese Falcon (Malta Şahini)" adlı yelkenli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Bir süre Bodrum Kalesi açıklarında demirlenen Malta bayraklı yat, daha sonra yakıt ikmali için Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.
Türkiye'de 2006'da üretilen, dünyanın en büyük ve en modern yelkenlilerinden olan 88 metre uzunluğunda ve 12,5 metre genişliğindeki yelkenli, büyüklüğü ve ihtişamıyla tatilcilerin dikkatini çekti.
Elektronik ortamda dokunmatik olarak yönetilen yelken sistemine sahip yatta, bir master, bir de VIP olmak üzere toplam 6 kabinde 12 misafir ağırlanabiliyor.
Yatta spor salonu, jakuzi, masaj odası gibi imkanlar da bulunuyor.
ABD'li iş adamı Tom Perkins için İstanbul Tuzla'daki Yıldız Tersanesi'nde üç yılda yapılan ve 2006'da denize indirilen yatı, 2009'da Yunan uyruklu iş kadını Elena Ambrosiadou 60 milyon sterline satın almıştı.
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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