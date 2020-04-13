Malta Tüm Ülkeler İçin Belirlenen Seyahat Yasakları Düzenlemesini Genişletti - Son Dakika

Alınan kararlarla ilgili konuşan yetkili sağlık müfettişi bazı kişilerin seyahat ettiklerini gazete aracılığıyla bildirdiklerinde alınan kararlardan muaf olabileceğini söyledi. Ayrıca yeni alınan kararlar neticesinde uçuş konusuyla ilgilenen operatörler herhangi bir aksiyon almadan önce Malta Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden onay almak zorunda olacaklar.