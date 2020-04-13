Malta Tüm Ülkeler İçin Belirlenen Seyahat Yasakları Düzenlemesini Genişletti - Son Dakika

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Malta Tüm Ülkeler İçin Belirlenen Seyahat Yasakları Düzenlemesini Genişletti
18 dakika önce İlandır
Malta Covid-19 kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Alınan yeni karara göre kargo uçuşları, feribot seferleri ve insanların ülkesine geri dönüş uçuşları muaf tutularak tüm ülkelere seyahat yasağı düzenlemesi genişletildi.
Alınan kararlarla ilgili konuşan yetkili sağlık müfettişi bazı kişilerin seyahat ettiklerini gazete aracılığıyla bildirdiklerinde alınan kararlardan muaf olabileceğini söyledi. Ayrıca yeni alınan kararlar neticesinde uçuş konusuyla ilgilenen operatörler herhangi bir aksiyon almadan önce Malta Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden onay almak zorunda olacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:14
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