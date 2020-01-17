Malta-Türkiye: 1-2 (A Milli Kadın Futbol Takımı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Malta-Türkiye: 1-2 (A Milli Kadın Futbol Takımı) - Son Dakika Spor

Malta-Türkiye: 1-2 (A Milli Kadın Futbol Takımı)

6 saat önce

STAT: Centenary StadiumHAKEMLER: Trustin Farrugia Cann, Mitchell Scerri, Roberto VellaMALTA: Janice Xuereb - Stephania Farruqia, Ann-Marie Said, Nicole Sciberras, Alishia Sultana (Dk.24 Charlene Zammit), Brenda Borg (Dk.57 Sydney Schembri), Jade Flask (Dk.

Malta-Türkiye: 1-2 (A Milli Kadın Futbol Takımı), System.String[]

STAT: Centenary Stadium

HAKEMLER: Trustin Farrugia Cann, Mitchell Scerri, Roberto Vella

MALTA: Janice Xuereb - Stephania Farruqia, Ann-Marie Said, Nicole Sciberras, Alishia Sultana (Dk.24 Charlene Zammit), Brenda Borg (Dk.57 Sydney Schembri), Jade Flask (Dk.75 Gabriella Zahra), Veronique Mifsud (Dk.24 Martina Borg), Dorianne Theuma, Haley Bugeja, Ylenia Carabott (Dk.80 Claudette Xuereb)

TÜRKİYE: Gamze Nur Yaman - Berna Yeniçeri (Dk.86 Beyza Kara), Birgül Sadıkoğlu, Didem Karagenç, Ebru Topçu (Dk.88 Berivan İçen), Esra Erol (Dk.86 Cansu Nur Kaya), Fatma Kara (Dk.75 Emine Ecem Esen), Gülbin Hız, Kader Hançar (Dk.86 Çiğdem Belci), Sevgi Çınar (Dk.42 Gizem Gönültaş), Yağmur Uraz

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Malta'yı 2-1 mağlup etti. A Millilere, galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Esra Erol ve 64'üncü dakikada Kader Hançar kaydederken, ev sahibi ülkenin mücadeledeki tek golü 39'uncu dakikada Haley Bugeja'dan geldi.

Öte yandan A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Ebru Topçu, Malta karşısında 100'üncü kez milli formayı terletti. Mücadele öncesinde Topçu'ya Malta Futbol Federasyonu Başkanvekili Ludovico Micallef tarafından günün anısına bir plaket verildi.


- İstanbul
Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:17 Kaynak: DHA
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