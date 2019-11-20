Son Dakika Haberleri: Malta: Ünlü iş adamı Fenech gazeteci cinayeti soruşturmasında gözaltına alındı
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Malta: Ünlü iş adamı Fenech gazeteci cinayeti soruşturmasında gözaltına alındı

6 saat önce

Malta polisi, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülkenin önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı

Malta: Ünlü iş adamı Fenech gazeteci cinayeti soruşturmasında gözaltına alındı, System.String[]

Malta polisi, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülkenin önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı.


Konuyu yakından takip eden kaynaklar, Fenech'in şafak vaktinden önce adadan ayrılmaya çalıştığı sırada bulunduğu lüks yatta tutuklandığını aktardı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:19 
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