Malta'ya Seyahat için Geçerli Kurallar Güncellendi - Son Dakika

14 Temmuz'dan itibaren hava ve deniz ulaşımıyla gelen 12 yaş ve üstü turistler yalnızca aşı sertifikası varsa Malta'ya giriş yapabilecek. Ayrıca iki doz aşı tamamlanmış olan ve ikinci doz aşının yapılmasından (veya Johnson&Johnson durumunda tek doz) itibaren 14 gün geçmiş olması gerekiyor.

Halk Sağlığı Müfettişi tarafından tanınan, aşağıdaki aşı sertifikaları geçerlidir:

Malta Aşı Sertifikası

AB Dijital COVID Sertifikası*

NHS COVID Geçiş Mektubu/NHS Uygulaması (İngiltere)

5 yaşından 12 yaşına kadar olan çocuklar, PCR testinin negatif çıkması durumunda Malta'ya giriş yapabilirler.

PCR testi, Malta'ya varıştan önce son 72 saat içince yapılmış olmalı ve yolcular sonuçları yanlarında getirmelidir.

5 yaşından küçük çocukların, seyahat etmeleri için PCR testine gerek yoktur. Birlikte seyahat ettikleri ebeveynlerinin ve yasal vasilerinin PCR testi veya HSM tarafından tanınan aşı sertifikalarından birini sunmaları zorunludur. Refakatçisi olmayan küçük yolcuların tek başına Malta'ya girişlerine izin verilmez.

Malta Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı ayrıca şu bilgileri doğruladı:

4120Z001, 4120Z002 ve 412Z003 parti numaralarıyla Covishield olarak bilinen AstraZeneca aşısı Malta'ya giriş için kabul edilmeyecektir. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tavsiyesine uyan Malta Sağlık Bakanlığı EMA rehberliğinde periyodik olarak bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

Bilgi: Malta Turizm Ofisi/Manya Medya

Mail: huriacun@manyamedya.com