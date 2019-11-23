Son Dakika Haberleri: Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi
Son Dakika Dünya Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi - Son Dakika Dünya

Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi

6 saat önce

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, polisle iş birliği karşılında af talep etti. Olaya adı karışan diğer bir tutuklunun benzer teklifi, Fenech gözaltına alınmadan bir gün önce kabul edilmişti.

Maltalı gazeteci Galizia cinayetinde polisle iş birliği karşılığında ikinci af teklifi, System.String[]

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı Yorgen Fenech, iş birliği karşılında af talep etti. Olaya adı karışan diğer bir tutuklunun benzer teklifi, Fenech gözaltına alınmadan bir gün önce kabul edilmişti.


Ülkenin önde gelen iş insanlarından Fenech, 20 Kasım'da lüks yatıyla adadan ayrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Güvenlik kaynakları Fenech'in, Melvin Theuma adlı diğer tutuklu gibi af yasasından yararlanması koşuluyla cinayetle ilgili bilgi paylaşmaya hazır olduğunu açıkladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:54 
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