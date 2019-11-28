Maltalı gazeteci Galizia cinayetinin 150 bin euroya işlendiği ortaya çıktı

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastının 150 bin dolara işlendiği ortaya çıktı. Reuters haber ajansının özel haberinde Maltalı gazetecinin 16 Ekim 2017'de öldürülmesinden sorumlu tutulan Alfred Degiorgio ve Vince Muscat'nın olaydan birkaç ay önce görüşerek fiyat konusunda anlaşma yapıldığını konuştukları belirtildi.



Gazetecinin aracının bombayla patlatılmasından önce Malta'da yapılan bu görüşme aslında cinayet soruşturmasında 2018'de öğrenilmiş fakat soruşturmanın seyrinin etkilenmemesi için kamuoyu ile paylaşılmamıştı.