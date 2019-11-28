Son Dakika Haberleri: Maltalı gazeteci Galizia cinayetinin 150 bin euroya işlendiği ortaya çıktı
Son Dakika Dünya Maltalı gazeteci Galizia cinayetinin 150 bin euroya işlendiği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Maltalı gazeteci Galizia cinayetinin 150 bin euroya işlendiği ortaya çıktı

6 saat önce

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastının 150 bin dolara işlendiği ortaya çıktı. Reuters haber ajansının özel haberinde Maltalı gazetecinin 16 Ekim 2017'de öldürülmesi için Alfred Degiorgio'nun arkadaşı Vince Muscat'ya anlaşma yaptıklarını söylediği açıklandı

Maltalı gazeteci Galizia cinayetinin 150 bin euroya işlendiği ortaya çıktı, System.String[]

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastının 150 bin dolara işlendiği ortaya çıktı. Reuters haber ajansının özel haberinde Maltalı gazetecinin 16 Ekim 2017'de öldürülmesinden sorumlu tutulan Alfred Degiorgio ve Vince Muscat'nın olaydan birkaç ay önce görüşerek fiyat konusunda anlaşma yapıldığını konuştukları belirtildi.


Gazetecinin aracının bombayla patlatılmasından önce Malta'da yapılan bu görüşme aslında cinayet soruşturmasında 2018'de öğrenilmiş fakat soruşturmanın seyrinin etkilenmemesi için kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:56 
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