Son Dakika Haberleri: Maltalı gazeteci Galizia suikasti: 'Cinayetin beyni iş insanı Yorgen Fenech'tir'
Son Dakika Dünya Maltalı gazeteci Galizia suikasti: 'Cinayetin beyni iş insanı Yorgen Fenech'tir' - Son Dakika Dünya

Maltalı gazeteci Galizia suikasti: 'Cinayetin beyni iş insanı Yorgen Fenech'tir'

6 saat önce

Galizia suikastinde tetikçileri bulduğu sanılan ve işbirliği karşılığında aftan faydalanan Melvin Theuma savunmasında, Maltalı iş insanı Yorgen Fenech'in cinayetin beyni olduğunu, hükümetten diğer isimlerin de olaya karışmış olabileceğini belirtti

Maltalı gazeteci Galizia suikasti: 'Cinayetin beyni iş insanı Yorgen Fenech'tir', System.String[]

Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastinde tetikçileri bulduğu sanılan ve işbirliği karşılığında aftan faydalanan Melvin Theuma mahkemede savunmasını yaptı. Theuma, Maltalı iş insanı Yorgen Fenech'in cinayetin beyni olduğunu, hükümetten diğer isimlerin de olaya karışmış olabileceğini belirtti.


Kendisi ile sadece Fenech'in bağlantıya girdiğini ifade eden Theuma, cinayet için 2017'de anlaşılan 150 bin euronun da iş insanı tarafından verildiğini söyledi.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:28 
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