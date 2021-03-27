Maltalı milli yüzücüler yüksek irtifa kampı için Ejder 3200'ü seçti

Malta Büyükler ve Küçükler Yüzme Milli Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşmenin ardından yüksek irtifa avantajı dolayısıyla tercih ettiği Erzurum'da güç depoluyor.

Kışın kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan yazın ise futbol kulüpleri başta olmak üzere birçok spor branşındaki sporcuların yüksek irtifa kampı için tercih ettiği Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla sporcuların gözde merkezi haline geldi.

Türkiye'deki en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan ve 3200 rakımlı Ejder Tepesi'nin de yer aldığı Palandöken Dağı'nın eteğinde kurulan kent, spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği iller arasında bulunuyor.

Sıcak suyla doldurulan havuzda kamp yapıyorlar

Malta Büyükler ve Küçükler Yüzme Milli Takımı da yüksek irtifa kampı için şehrin yılın büyük bir bölümünde karla kaplı olması nedeniyle sıcak suyla doldurulan, Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunu tercih etti.

Maltalı milli yüzücüler, Kovid-19 salgını döneminde normalleşmeye geçilmesiyle girdikleri kampla Küçükler Avrupa Yüzme Şampiyonası ve diğer yarışmalarda başarılı olmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Malta Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Artem Goncharenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunun bulunması nedeniyle Erzurum'a geldiklerinin söyledi.

Türkiye'nin konforlu bir ülke olduğunu belirten Goncharenko, "Türkiye'yi seçmemizin nedeni, ülkenin çok konforlu ve insanlarının sıcak kanlı olması. Ayrıca Avrupa'da yüksek irtifalı yüzme havuzunun burada bulunmasıdır." dedi.

Goncharenko, antrenmanların oldukça verimli gerçekleştiğini anlatarak, "1 saat boyunca antrenmanımızı rahatlıkla yapıyoruz. Oteller ve insanlar hakkında çok iyi düşüncelere sahibim. 11 sporcum 3 antrenör ve 1 fizyoterapist ile geldik. Türkiye'ye ilk kez geldik ve yine gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir sporcularının Küçükler Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Goncharenko, "Diğer sporcular ise iyi bir deneyimleri olsun ve gelecek müsabakalara hazırlansın diye yüksek irtifada çalışma yapıyor." şeklinde konuştu.