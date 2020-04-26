Maltalı silah tüccarı AB'nin Libya yaptırımlarını delmekle suçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltalı silah tüccarı AB'nin Libya yaptırımlarını delmekle suçlandı - Son Dakika

Maltalı silah tüccarı AB'nin Libya yaptırımlarını delmekle suçlandı

42 dakika önce

Maltalı silah tüccarı James Fenech, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandı.

Maltalı silah tüccarı AB'nin Libya yaptırımlarını delmekle suçlandı, System.String[]

Maltalı silah tüccarı James Fenech, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandı.

Malta'nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberine göre, Malta Polisi Terörle Mücadele ekipleri, yürüttüğü soruşturmada, Malta'ya kayıtlı askeri kapasiteli iki adet rijit gövdeli şişme botun, resmi kurumları bilgilendirmeden Libya'ya özel askeri personel taşıdığı iddiasına ulaştı.

Haberde, soruşturmada bahsi geçen bot ihracı ve transferinin, Maltalı bir şirketle, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir şirket arasında yapılan sözleşmenin ardından, geçen haziranda gerçekleştiği ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa göre, botların kayıtlı olduğu Maltalı şirketin sahibi James Fenech, BAE'li şirketle, personel taşınması konusunda sözleşme yaptı. Haberde, bu sözleşmenin, ilgili makamların izni olmadan yapıldığı iddiasına da yer verildi.

Fenech'in, sorgusunda botların Libya'da acil bir tahliye operasyonunda kullanılmak için gönderildiğini savunduğu kaydedildi. Fakat gazetenin edindiği bilgiye göre, güvenlik kaynakları, olayın Libya'ya silah sevkiyatını izleyen özel askeri yüklenicilerle bağlantılı olduğuna inanıyor.

41 yaşındaki Fenech ile 4 çalışanının, cuma günü mahkemeye çıkarılarak AB yaptırımlarını delmekle suçlandığı, mahkemenin bu 5 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldığı ifade edildi.


Haberde ayrıca, geçen ağustos ayında Bingazi'nin 150 kilometre güneyindeki Zwetina limanında, Malta kayıtlı gizemli bir tekne bulunduğu ve bu teknenin, insanların giriş-çıkışını gizlemek için kullanıldığından şüphelenilmesi üzerine Libya makamlarının soruşturma başlattığı da aktarıldı.

Konuyla ilgili Libya basınında, önce yanlışlıkla söz konusu teknenin Malta Silahlı Kuvvetlerine ait olduğu haberlerinin çıktığı, bazı basın organlarında ise teknenin özel kuvvetlerin ve istihbarat ekiplerinin bölgeye taşınmasında kullanılmış olabileceğinin kaydedildiği ifade edildi. Diğer botun ise motor arızası dolayısıyla denizde bırakıldığı belirtildi.

Times of Malta'nın haberinde, iş adamı Fenech'e ait "Fieldsports Ltd" isimli askeri ve taktik teçhizat sağlayan şirketin, bir dönem ABD'li özel güvenlik şirketi sahibi ve yatırımcısı Erik Prince ile ortaklık kurduğu da yazıldı.

Avrupa Birliği, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:34 Kaynak: AA

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