Maltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı

Malta'nın önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik devam eden soruşturma kapsamında tutuklandı.

Times of Malta gazetesinin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre hakimin kaçma şüphesi nedeniyle Fenech'in tutuklanması için acele karar çıkardığı belirtilerek, ünlü iş adamının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla tutuklandığı bildirildi.



Fenech'in kendisine ait lüks yatıyla St. Julian'daki Portomaso yat limanından yerel saatle 05.30 sularında ayrıldıktan kısa süre sonra Malta Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla denizde önünü kesilerek yakalandığı aktarıldı.

Ünlü iş adamının, ilk olarak İtalya'ya oradan başka yerlere kaçma niyetinde olduğu kaydedildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da operasyona ilişkin, Fenech'in bu soruşturmada "şüpheli" olduğunu söylemekle yetindi.

-Aracıya af teklifi

Diğer yandan, Fenech'e yönelik söz konusu gözaltı kararı ve yakalama operasyonun, Muscat'ın dün yaptığı "aracıya" af teklif edildiği açıklamasından sonra olması dikkati çekti.

Muscat, dünkü açıklamasında, geçen perşembe günü başka bir soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin, avukatı aracılığıyla Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini aktarmış, eğer bu kişinin iş birliği ve sağladığı bilgilerin bu suçun azmettiricisini ortaya çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını ifade etmişti.



-Daphne Caruana Galizia suikasti



Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.