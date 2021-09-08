Maltaş Anıt Abidesi, Frig Vadisi'nin göz bebeği olma yolunda - Son Dakika

- Maltaş Anıt Abidesi, Frig Vadisi'nin göz bebeği olma yolunda

Frig Vadisi'nin en nadide eseri Maltaş Anıt Abidesi tamamen gün yüzüne çıkarıldı

Frigler'in en önemli tapınağı Maltaş kurtarma kazısıyla ayağı kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR - 3 bin yıllık geçmişi ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi'nin en değerli eserlerinden biri olan ve geçmişi milattan önce 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi gerçekleştirilen kurtarma kazası ile tekrar ayağı kaldırıldı. Abide yapılacak çevre düzenleme çalışmasının ardından ziyarete açılmak için gün sayıyor.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi'nde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri ile başlatılan projelerde her geçen gün bir eser gün yüzüne çıkarılıyor. Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş Anıt Abidesi'de bu eserlerden birisi. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki 'niş' ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

"Tüm Türkiye'nin göz bebeği haline gelecek bir eser olacağına inanıyorum"

Yürütülen çalışmaların ardından ortaya çıkarılan Maltaş ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ortaya çıkarlan eserin vadinin en önemli ve değerli yapıtlarından birisi olduğuna dikkat çekti. Kaymakam Koyuncu, "Yapıda Valimiz Gökmen Çiçek'in talimatları ile haziran ayı sonunda başlatılan kazı çalışmaları ağustos ayı ortalarında sona erdi. Yapının ortaya çıkarılması için yaklaşık 50 kişiden oluşan bir ekip tabiri caizse gece gündüz çalışarak abideyi tamamen gün yüzüne çıkarmayı başardı. İlerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çevre düzenleme çalışmaları ile buranın sadece Frig Vadisi'nin değil tüm Türkiye'nin göz bebeği haline gelen bir eser olacağına inanıyorum" dedi.