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Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı - Son Dakika

Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı

14.09.2021 10:06

- Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı Bu eseri görenler 3 bin yıllık medeniyetin izlerinin derinliklerini hissedecek Frigler'in eşine az rastlanacak ve en gizemli eserlerinden birisi Maltaş Anıt Abidesi Kaymakam Koyuncu: "Eserin gizemini sağlayan 'niş'in içine girilip,...

- Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı

Bu eseri görenler 3 bin yıllık medeniyetin izlerinin derinliklerini hissedecek

Frigler'in eşine az rastlanacak ve en gizemli eserlerinden birisi Maltaş Anıt Abidesi

Kaymakam Koyuncu: "Eserin gizemini sağlayan 'niş'in içine girilip, görülmesini istiyoruz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan kurtarma kazası ile gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi'nin Frigler'in dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar ile Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi'nde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleri ile başlatılan kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan Maltaş ziyarete açılmadan herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş Anıt Abidesi de bu eserlerden biri. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki 'niş' ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

"Eserin gizemini sağlayan 'niş'in içine girilip, görülmesini istiyoruz"

Kaymakam Koyuncu, yapılan çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçilerin Maltaş'a geldikleri zaman adeta 3 bin yıllık medeniyetin izlerinin derinliklerini hissedeceklerini belirtti. Kaymakam Koyuncu, "Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman önce eserin her taraftan görünmesini istedi. O yüzden bu eserin gizemini sağlayan 'niş'in içine girilip, görülmesini istiyoruz. Projede birkaç önemli detay var, anıtın üstündeki kuyu ile etrafının tekrar tekrar gezilmesi birkaç detay daha hazırladık. Şuanda proje hazır ve yakın bir zamanda uygulamaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman, 3 bin yıllık medeniyeti derinliklerini kadar hissedecekler" diye konuştu.

"Frigler'in net imzalarının bulunduğu bir eseri gün yüzüne çıkarmak bizi heyecanlandırdı"

Maltaş'ın, Frigler'in dünya üzerinde eşine az rastlanacak ve gizemli eserlerinden birisi olduğunu vurgulayan Kaymakam Koyuncu özellikle eser içerisindeki 'niş'in çok önemli olduğunu dile getirdi. Kaymakam Koyuncu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maltaş ile birlikte burada yani Frig Vadisi'nde birkaç daha eseri ortaya çıkardık ama Maltaş çok özel bir eser. Bu zamana kadarda hiç gün yüzüne çıkarılmamış. Vali Gökmen Çiçek'in tespitleri sonrası hemen kazasına başlandı. Frigler bilindiği üzere gizemli bir medeniyet, dünyada onların izlerine rastlanana çok az eser bulunuyor. Bizi heyecanlandıranda Frigler'in bu kadar net imzalarının bulunduğu bir eseri yani Maltaş'ı gün yüzüne çıkarmak. İnşallah bu eser hem Frigya'nın hem de Türkiye'nin göz bebeği haline gelecek. Birazcık daha sabır edelim şuanda da çok yoğun bir ilgi var. Ülkemizin her tarafından vatandaşlar gelip görmek istiyorlar. Çok az kaldı inşallah kısa sürede Maltaş'ı bütün gizemiyle ortaya çıkarıp ziyarete açacağız.

Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı
Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı
Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı
Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı

Gökmen Çiçek, Karahisar, Doğukan, Frigler, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltaş Anıt Abidesi'nin gizemi içindeki 'niş'te saklı - Son Dakika
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