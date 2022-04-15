Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda iftar programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca geleneksel olarak düzenlenen ve salgın nedeniyle ara verilen iftar programı 700 kişinin katılımıyla Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlendi.

Programa, Anadolu Adalet Sarayı Başsavcısı İsmail Uçar, başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, İhsan Kamil Akçadırcı, İstinaf savcısı Emin Cevahiroğlu, cezaevi savcıları İdris Aksoy, Recep Soydan, çok sayıda savcı, hakim, adliye ile cezaevi personeli, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve mahkumlar katıldı.

Dualar ile başlayan iftar programında oruçların açılmasının ardından Başsavcı Uçar, katılanlara bir konuşma yaptı.

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan pandemi virüsünün etkilerinin tüm dünyayı sardığını hatırlatan Uçar, "Pandemi günlerinde bilindiği gibi cezaevlerimiz topu yaşam alanları olduğu için ilave tedbirler gerekti. Cezaevi müdürlerimiz ve personelimiz izolasyonu azami seviyede sağlamak ve salgının yayılmasını önlemek adına farklı bir vardiya sistemine girdiler." dedi.

Anadolu Adliyesi Cezaevlerinden sorumlu başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise "Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır vermiş olduğumuz aradan dolayı özlem oluştu. Bu sene ara verdiğimiz geleneksel iftar programımızı düzenledik. Maltepe Ceza İnfaz Kurumumuzun açık yerleşkesinde 700 kişinin katılımıyla bir araya geliyoruz." diye konuştu.

İftar programı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.