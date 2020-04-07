Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Son Dakika

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)

6 saat önce

Yaklaşık 10 bin 341 tutuklu ve hükümlü ile 2 bine yakın personelin bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı.

Yaklaşık 10 bin 341 tutuklu ve hükümlü ile 2 bine yakın personelin bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevi yerleşkesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Alınan tedbirlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yerleşke alanı içerisinde Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı ve Maltepe Devlet Hastanesi biriminin bulunduğunu ifade etti.

Akçadırcı, yaklaşık 10 bin 300 hükümlü ve tutuklunun kaldığı cezaevi yerleşkesinde barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik için bin 371 kurum çalışanı, 522 jandarma ve 30 sağlık personelinin bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bazı tedbirler aldığını anlatan Akçadırcı, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını ifade etti.

Akçadırcı, bu kapsamda öncelikle 473 bin metrekarelik alan içindeki bütün açık ve kapalı alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini dile getirerek, periyodik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda öncelikle hükümlü ve tutukluların kaldığı odaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi.

Akçadırcı, bunun dışındaki diğer bütün alanlar, ring araçları ve personel servis araçlarının da dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Haftalık telefon görüşmelerini 20 dakikaya çıkarttık"

Ziyaretçi kabulünün ve avukat görüşünün ertelendiğini anımsatan Akçadırcı, şöyle konuştu:

"Odalarında kalan hükümlü ve tutuklularımız izolasyona tabi tutulmakta, zorunda olmadıkça odalarında değişiklik yapılmamaktadır. Farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularla görüşlerine de müsaade etmiyoruz. Zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabulü, avukat görüşü de üzere ertelenmiş vaziyette ama bunun telafisi için de 10 dakikalık haftalık telefon görüşlerini, 20 dakikaya çıkarttık."

Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların telefonla görüştükten sonra kullandıkları ankesörlü telefonların düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hükümlü, tutuklu ve personelimizin kişisel temasını asgari düzeye düşürdük. Bu kapsamda bütün personele maske ve eldiven kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Bu tedbirlerimiz sadece Maltepe Kampüs alanımızda değil, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze bağlı Kartal, Ümraniye, Üsküdar Paşakapısı

Ceza İnfaz Kurumlarında da uygulanmaktadır."

Denetimli serbestlik faaliyetlerinin toplu olarak ertelendiğini de hatırlatan Akçadırcı, 1,5 ay önce İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak açılan tekstil atölyesinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretildiğini aktardı.

" 1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemine geçildi"

Akçadırcı, cezaevi personelinin 1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemiyle görev yaptığını belirterek, "14 günlük periyotlar halinde cezaevi personelimiz farklı kurumlarda ve yurtlarda barınmak üzere izolasyona tabi tutulmuştur. Personelimiz hükümlülerle enfekte olmalarını engellemek için izolasyona tabi tutulmuşlardır." dedi.

Kuruma giren personelin 15 termal kamerayla vücut ısılarının ölçüldüğü, anormallik tespit edilmesi durumunda hastanelere sevk edildiklerini anlatan Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına kabulü sırasında klinik verileri ile sağlık dosyalarının oluşturulduğunu kaydetti.

Ceza infaz kurumu içerisindeki hastane ve doktorlar tarafından da bu kişilerin muayenesinin yapıldığını dile getiren Akçadırcı, oluşturulan dosyaların yakın takiplerinin yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmayan hükümlü ve tutukluların 14 günlük karantina koğuşlarda müşahede altına alınıp burada da sağlık verilerini izlendiğini anlatarak, bu verilerde olumsuzluk olmadığı takdirde odalarına alındığının söyledi.

Hükümlü ve tutukluların ailelerine seslenen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların devlet güvencesi altında olduğunu dile getirerek, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını vurguladı.

Akçadırcı, bugüne kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs semptomlarına rastlanan hiçbir hükümlü ve tutuklu olmadığına dikkati çekti.

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin de bütün çalışmaları yaptıklarını ifade eden Akçadırcı, şunları kaydetti:

"Cezaevinden ne kadar hükümlünün tahliye edileceği veya izne ayrılacağına yönelik ön çalışmamızı yapmış vaziyetteyiz. Adliyemizde infaz büromuzdaki Cumhuriyet savcılarının sayısını arttırdık. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yasa kapsamında kalan hükümlülerin izne ve tahliyesine yönelik çalışmaları başlatacağız. Şehir dışına gidecek hükümlülerimizin izin seyahat belgelerini valilikle koordine bir şekilde hareketle tanzim ettiriyoruz."

Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy da ceza infaz kurumu personelinin fedakarca çalıştığını belirterek, sözlerini, "Personelimiz 3 grup halinde çalışıyor. Bir grubumuz şu anda 14 günlük çalışmalarını kurum içerisinde izolasyon şartlarında yürütüyor. İkinci grubumuz da valiliğimiz ve devletimizin belirlediği yurtlarda 14 günlük sürelerini bekliyorlar. Üçüncü grubumuz da evlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar." diye tamamladı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3)

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:50 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Yarbay olduğunu iddia eden şahıstan polise hakaret: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 23:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]