Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 önlemleri sıklaştırıldı (3) - Son Dakika

Yaklaşık 10 bin 341 tutuklu ve hükümlü ile 2 bine yakın personelin bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevi yerleşkesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Alınan tedbirlere ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, yerleşke alanı içerisinde Jandarma Koruma Tabur Komutanlığı ve Maltepe Devlet Hastanesi biriminin bulunduğunu ifade etti.

Akçadırcı, yaklaşık 10 bin 300 hükümlü ve tutuklunun kaldığı cezaevi yerleşkesinde barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik için bin 371 kurum çalışanı, 522 jandarma ve 30 sağlık personelinin bulunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı Bilim Kurulunun tavsiye kararları üzerine Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının bazı tedbirler aldığını anlatan Akçadırcı, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını ifade etti.

Akçadırcı, bu kapsamda öncelikle 473 bin metrekarelik alan içindeki bütün açık ve kapalı alanların düzenli olarak dezenfekte edildiğini dile getirerek, periyodik olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarda öncelikle hükümlü ve tutukluların kaldığı odaların dezenfeksiyonunun yapıldığını söyledi.

Akçadırcı, bunun dışındaki diğer bütün alanlar, ring araçları ve personel servis araçlarının da dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

"Haftalık telefon görüşmelerini 20 dakikaya çıkarttık"

Ziyaretçi kabulünün ve avukat görüşünün ertelendiğini anımsatan Akçadırcı, şöyle konuştu:

"Odalarında kalan hükümlü ve tutuklularımız izolasyona tabi tutulmakta, zorunda olmadıkça odalarında değişiklik yapılmamaktadır. Farklı odalarda kalan hükümlü ve tutuklularla görüşlerine de müsaade etmiyoruz. Zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabulü, avukat görüşü de üzere ertelenmiş vaziyette ama bunun telafisi için de 10 dakikalık haftalık telefon görüşlerini, 20 dakikaya çıkarttık."

Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların telefonla görüştükten sonra kullandıkları ankesörlü telefonların düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Hükümlü, tutuklu ve personelimizin kişisel temasını asgari düzeye düşürdük. Bu kapsamda bütün personele maske ve eldiven kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Bu tedbirlerimiz sadece Maltepe Kampüs alanımızda değil, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüze bağlı Kartal, Ümraniye, Üsküdar Paşakapısı

Ceza İnfaz Kurumlarında da uygulanmaktadır."

Denetimli serbestlik faaliyetlerinin toplu olarak ertelendiğini de hatırlatan Akçadırcı, 1,5 ay önce İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne bağlı olarak açılan tekstil atölyesinde Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere maske üretildiğini aktardı.

" 1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemine geçildi"

Akçadırcı, cezaevi personelinin 1 Nisan'dan itibaren üçlü vardiya sistemiyle görev yaptığını belirterek, "14 günlük periyotlar halinde cezaevi personelimiz farklı kurumlarda ve yurtlarda barınmak üzere izolasyona tabi tutulmuştur. Personelimiz hükümlülerle enfekte olmalarını engellemek için izolasyona tabi tutulmuşlardır." dedi.

Kuruma giren personelin 15 termal kamerayla vücut ısılarının ölçüldüğü, anormallik tespit edilmesi durumunda hastanelere sevk edildiklerini anlatan Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına kabulü sırasında klinik verileri ile sağlık dosyalarının oluşturulduğunu kaydetti.

Ceza infaz kurumu içerisindeki hastane ve doktorlar tarafından da bu kişilerin muayenesinin yapıldığını dile getiren Akçadırcı, oluşturulan dosyaların yakın takiplerinin yapıldığını ve olumsuzluk yaşanmayan hükümlü ve tutukluların 14 günlük karantina koğuşlarda müşahede altına alınıp burada da sağlık verilerini izlendiğini anlatarak, bu verilerde olumsuzluk olmadığı takdirde odalarına alındığının söyledi.

Hükümlü ve tutukluların ailelerine seslenen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, hükümlü ve tutukluların devlet güvencesi altında olduğunu dile getirerek, tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar uygulandığını vurguladı.

Akçadırcı, bugüne kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs semptomlarına rastlanan hiçbir hükümlü ve tutuklu olmadığına dikkati çekti.

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin de bütün çalışmaları yaptıklarını ifade eden Akçadırcı, şunları kaydetti:

"Cezaevinden ne kadar hükümlünün tahliye edileceği veya izne ayrılacağına yönelik ön çalışmamızı yapmış vaziyetteyiz. Adliyemizde infaz büromuzdaki Cumhuriyet savcılarının sayısını arttırdık. Yasa yürürlüğe girdikten sonra yasa kapsamında kalan hükümlülerin izne ve tahliyesine yönelik çalışmaları başlatacağız. Şehir dışına gidecek hükümlülerimizin izin seyahat belgelerini valilikle koordine bir şekilde hareketle tanzim ettiriyoruz."

Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy da ceza infaz kurumu personelinin fedakarca çalıştığını belirterek, sözlerini, "Personelimiz 3 grup halinde çalışıyor. Bir grubumuz şu anda 14 günlük çalışmalarını kurum içerisinde izolasyon şartlarında yürütüyor. İkinci grubumuz da valiliğimiz ve devletimizin belirlediği yurtlarda 14 günlük sürelerini bekliyorlar. Üçüncü grubumuz da evlerinde sıralarının gelmesini bekliyorlar." diye tamamladı.