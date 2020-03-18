Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi - Son Dakika

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi

6 saat önce

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hükümlü yakınlarının termal kamerayla kontrolüne başlandı.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi, System.String[]

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hükümlü yakınlarının termal kamerayla kontrolüne başlandı.

Çin'den sonra birçok ülkeyi etkisi altına alan ve geçen hafta Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler sürüyor.

Bu kapsamda, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından hükümlü yakınlarının giriş yaptığı ziyaretçi alanına vücut ısısı 38 derecenin üstündeki bireyleri tespit etmek amacıyla termal kamera kuruldu.

Ceza İnfaz Kurumuna hükümlü yakınlarına kıyafet ulaştırmak ve para yatırmak için gelen vatandaşlar, termal kamerayla kontrollerinin, ateşlerinin ölçülmesinin ve ellerine dezenfektan sıkılmasının ardından içeriye giriş yapabildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, ceza infaz kurumunda dezenfeksiyon işlemi de yapıldı. Bu kapsamda, ziyaretçi bekleme salonu da ilaçlandı. Öte yandan, İçişleri Bakanlığının, virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla bazı işletmelerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurma kararının ardından Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunun bekleme salonundaki market ve restoranın da kapatıldığı görüldü.

Bu arada, yetkililer infaz kurumunda alınan tedbirleri haber yapmak için gelen gazetecilerin de tedbir amacıyla ateşini ölçtü.

"Isı ölçer termal kameralarımız ve el cihazlarımızla ateşlerini ölçüyoruz"

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının koronavirüs vakalarıyla ilgili önleyici tedbirlerlere ilişkin açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığının da hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve uyulması gereken tedbirleri kendilerine yazılı olarak gönderdiğini söyledi.

Bu çerçevede ceza infaz kurumları kampüslerinde, mahkumların yoğunlukta olduğu bölgelerde termal kamera kurulmaya başlandığını belirten Turan, "Şu anda İstanbul ceza infaz kurumlarının 5'inde ve İzmir, Ankara ceza infaz kurumlarında kurulum çalışmaları hala devam ediyor." dedi.

Turan, ikinci önleyici tedbir olarak kuruma yeni gelen hükümlülerin ayrı bir bölümde bekletildiğini ve sağlık durumları netleştikten sonra kurum içine alındıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Tecrit dediğimiz ayrı bölümlerde, müşahede altında tuttuğumuz 5 koğuşumuz var. Burada 14 gün beklettikten sonra sağlık sorunu olmayanları normal yaşam alanlarına naklediyoruz. Hükümlülerin tamamı, koronavirüs şüphesi olmadığına dair hekim raporuyla geliyorlar. Olmayanları da biz yönlendiriyoruz ve hekim raporundan geçiriyoruz. Bunun haricinde ısı ölçer termal kameralarımız ve el cihazlarımızla ateşlerini ölçüyoruz. Şüpheli durumda olmayanları da karantina koğuşlarına alıyoruz."

"60 gün dayanıklı ilaçlama işlemlerinden geçirildi"

Hükümlülerde şu ana kadar şüpheli vakaya rastlanmadığını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumu kampüsündeki bütün alanlar, başta kapalı ceza infaz kurumları, koronavirüse karşı yaklaşık 60 gün dayanıklı ilaçlama işlemlerinden geçirildi. Hijyen tedbirleri alındı ve personele hijyen eğitimleri verildi. Personele ve özellikle riskli hasta gruplarına maske ve eldiven dağıtıldı. Riskli grupta olanları ayrı bölümde barındırıyoruz ve onlara özel ilgi alaka gösteriliyor. Aileler müsterih olsun. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerimizde sıkıntı yok. Sadece ziyaretler ertelendi. Bu da devletimizin aldığı doğru bir tedbir."

Turan, görüşler ertelense de ziyaretçilerin yakınlarına eşya ve para bırakabildiğini ifade ederek, hükümlülere ek telefon görüşme izinleri de verilmeye başlandığını kaydetti.

Ziyaretçilerin yanı sıra avukatların da girişte termal kamerayla izleneceğinin altını çizen Turan, "Zaten baromuz ve Adalet Bakanlığımızın yaptığı açıklama var. Çok önemli bir durum olmadıkça avukatlara telkinde bulundular. Avukatlar da bu tedbirlere uyuyorlar. Çok önemli durumlar haricinde gelmiyorlar. Gelenler de kapalı ortamda görüşüyor." şeklinde konuştu.

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:44 Kaynak: AA

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