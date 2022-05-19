Maltepe Atletizm Pisti açıldı - Son Dakika
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Maltepe Atletizm Pisti açıldı

19.05.2022 14:41
Maltepe Atletizm Pisti açıldı

MALTEPE Atletizm Pisti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıldı.

MALTEPE Atletizm Pisti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıldı. Açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından çeşitli atletizm müsabakaları gerçekleştirildi. 11-12 yaş arasındaki sporcuların katıldığı 60 metre kadınlar koşu yarışının başlangıç işaretini Ekrem İmamoğlu verdi.

"OLİMPİYATLARI İSTANBUL'A GETİRECEĞİZ"

İmamoğlu "Olimpiyatları İstanbul'a getireceğiz. Hep beraber 2036 Olimpiyatları'nı bu şehirde insanlarımıza yaşatacağız. Dünyada herkes İstanbul'u tanıyor ve biliyor. Biz bu benzersiz şehrin imajını en yüksek seviyeye taşımanın 2036 adaylığı süreciyle beraber ve 2036'ya ev sahipliği yapmamızla beraber çok önemli taşıyacağımızın farkındayız. Burası İstanbul'da uluslararası düzeyde üçüncü, İBB tarafından yapılan ilk atletizm pisti oldu. Buradan şunu da müjdelemek istiyorum, bu pistin belki de biraz daha gelişmişini çok yakın zamanda Avrupa Yakası'nda temelini atacağız" diye konuştu.   İBB Başkanı İmamoğlu "21 Mayıs Cumartesi günü de buradayız çünkü "Milletin Sesi" mitinginde genel başkanımız Maltepe'de olacak" diye konuştu.

"İSTANBULLULARA KARŞI MAHCUP DEĞİLİZ" CHP Grup Başkanvekili Engin Altan ise "Gençlerin ve çocukların Ekrem ağabeyine bu güzel tesis, bundan sonra gençler ve çocuklar, İstanbullular için yapacakları için şimdiden peşinen teşekkür ediyorum. Yüzümüzü ak etti,  İstanbullulara karşı mahçup değiliz. Başımız dik alnımız açık. Türkiye'nin gençleri Türkiye'den ümidini kesmemelidir" diye konuştu.

Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
Maltepe Atletizm Pisti açıldı
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Özalp'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Özalp'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu Marmaris'te 19 Mayıs Coşkusu
Kaynak: DHA

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