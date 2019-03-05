Son Dakika Haberleri: Maltepe Avrupa'nın 12 Yıldız Şehrinden Biri

Maltepe Avrupa'nın 12 Yıldız Şehrinden Biri

1 saat önce

Maltepe Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, halkı yönetime kattığı etkinlik ve projeleriyle "Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehri"nden biri olmaya ilk kez hak kazandı.

Maltepe Avrupa'nın 12 Yıldız Şehrinden Biri, System.String[]
Maltepe Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, halkı yönetime kattığı etkinlik ve projeleriyle " Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehri"nden biri olmaya ilk kez hak kazandı.

Birbirinden başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren ve son 5 yılda aldığı 12 ödülle başarısını taçlandıran Maltepe Belediyesi, ödüle doymuyor. Maltepe Belediyesi, 23- 29 Ekim 2018 tarihleri arasında "Gelişen Yerel Demokrasi İçin Vatandaş Katılımı, Danışma ve Dayanışma" temasıyla bir dizi etkinlikle kutlanan ve 47 ülke genelinde düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsamında, "Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehri"nden biri olmaya hak kazandı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Strasburg kentinde yer alan Avrupa Konseyi binasında gerçekleşen törenle Maltepe Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler alanında en önemli ödüllerinden biri olan kabul edilen bu ödülü ilk kez almış oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Avrupa Konseyi, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yerel Seçim Açıklaması: AK Partili Kardeşlerim Bize Oy Verecek Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:23:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Avrupa'nın 12 Yıldız Şehrinden Biri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]