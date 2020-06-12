MALTEPE BAŞIBÜYÜK STADINDA CUMA NAMAZI (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

Çağrı ÇALIŞKAN/ SOKAĞA çıkma kısıtlamaları kalkan 18 yaş altı grubu ile 65 yaş üzeri vatandaşlar uzun bir aradan sonra ilk Cuma namazını kılmak için dışarı çıktı. Vatandaşlar Maltepe'de bulunan stadyumda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namaz kıldı. Cuma namazı kılanlar havadan da görüntülendi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 0-18 yaş grubu ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması kalktı. Vatandaşlar uzun bir aradan sonra cemaatle ilk Cuma namazını kılmak için cami ve statlara gitti. Maltepe Başıbüyük'te bulunan stada gelen cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Ayrıca stat girişinde bekleyen polis ekipleri içeri giren cemaate maske kontrolü yaptı. Namaz kılmak için stada gelen 65 yaş üstü bir kişi, "2-3 aydır Cuma namazına gelemedik. 65 yaş üzerine sabah 10.00'dan 20.00'ye kadar serbest ettiler. Mutluyuz." dedi. Öte yandan Cuma namazına kardeşi ve babasıyla gelen bir çocuk, "Ben eskiden de cumaya gidiyordum. Çok özledim cumaya gitmeyi. O yüzden şu an çok mutluyum. Arkadaşlarımı görebildim ve artık Cuma namazını kılabileceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Vatandaşların cemaat halinde Cuma namazını kılması havadan da görüntülendi.

Görünü Dökümü

-Stada namaza gelen vatandaşlar

-Yaşlı Vatandaşlar ile röp

-Çocuklar ile röp

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Polis ekiplerinin maske kontrolü yapması

-Cuma namazının havadan görüntüleri

-Cuma namazı kılan cemaat

-Genel ve detay