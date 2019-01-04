Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla Hesaplaşacağız

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla Hesaplaşacağız

56 dakika önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla hesaplaşacağızİSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediye Başkanı Alı Kılıç, son günlerde medyada hakkında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla Hesaplaşacağız, System.String[]
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla hesaplaşacağız

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediye Başkanı Alı Kılıç, son günlerde medyada hakkında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Alnının ak olduğunu söyleyen Kılıç "Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, onlarla hesaplaşacağız" dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, medyada hakkında çıkan haberlere yönelik bugün açıklama yaptı. CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nda temaslarda bulunduktan sonra Maltepe Meydanı'nda yaptığı konuşmada Kılıç, "Ben buradayım verilmeyecek hiçbir hesabım yok, onlarla hesaplaşacağız" diye konuştu.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Benim bir partili olarak hesabını veremeyeceğim hiçbir mülkiyetim olmadı. Zaten mal varlığım aynı zamanda İçişleri Bakanlığı dosyalarında vardır. Her aralık ayında beyanname de yapıyoruz. Müfettişler geldiğinde bunu 4 ay boyunca araştırdılar. Kardeşlerimi ve yakınlarımı araştırdılar. Verilemeyecek hiçbir hesabım yok, partimin emrindeyim. Partim ne zaman isterse o dosyaları sunmaya hazırım? ifadelerini kullandı.

"HER SEÇİMDE SANDIĞA GÖMÜYORUZ"

Kendisine ve ailesine yönelik saldırı kampanyası başlatıldığını söyleyen Kılıç, "Biz bu meydanda hep beraber olduk. Her derdimizi, her projemizi burada sizlerle birlikte paylaştık. Son günlerde malum çevreler tarafından önce şahsım, benim üzerimden de aileme karşı bir saldırı kampanyası başlatıldı. Allah şahit, yediğimiz her lokma boğazımızdan helal olarak geçmiştir, yetimin hakkını yemedik, yemeyeceğim. Buradayım, verilmeyecek hiçbir hesabım yok onlarla hesaplaşacağız. Aslında bu saldırının bir nedeni var, Ali Kılıç ve ekibim Maltepe'ye geldiğimiz günden bu yana sizlerle gönül köprüsü kuruyoruz, onları da her seçimde sandığa gömüyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

DHA, Maltepe, Ali Kılıç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı Demba Ba, "Galatasaray'a Gidiyor musun?" Sorusuna Yanıt Verdi

Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:14:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Onlarla Hesaplaşacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]