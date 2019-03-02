Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 27 Yıllık Muhtara Ziyaret

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 27 Yıllık Muhtara Ziyaret

1 saat önce

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 27 yıldır Bağlarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık koltuğunda oturan Ali Galip Yurduseven'i ziyaret etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan 27 Yıllık Muhtara Ziyaret, System.String[]
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 27 yıldır Bağlarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık koltuğunda oturan Ali Galip Yurduseven'i ziyaret etti. Seçimlerde yeniden aday olan Yurduseven'e başarılar dileyen Kılıç, vatandaşların sorunlarını dinleyip yeni dönemdeki projelerini anlattı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin köklü mahallelerinden Bağlarbaşı'na bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretinde Kılıç'a, CHP Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti. Kılıç ilk önce, muhtarlığa yeniden adaylığını koyan 27 yıllık mahalle muhtarı Ali Galip Yurduseven'i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu. Başkan Kılıç daha sonra Sivas Kültür, Dayanışma ve Eğitim Derneğini (SİDAD) üyeleriyle buluşup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Yoldan geçen vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını not alan Kılıç'ın son durağı, Türk Kadınlar Birliği oldu. Kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılmasının sağlanması amacıyla 7 Şubat 1924 tarihinde kurulan ve kadınlar açısından önemli ilklere imza atan Türk Kadınlar Birliği'nin Maltepe Şubesi'ne de ziyaret gerçekleştiren Kılıç, burada kadınlarla ilgili yeni dönemde planladıkları projeleri anlattı ve desteklerini istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:29 Kaynak: İHA

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