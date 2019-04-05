Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tilkiyi Eliyle Besledi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tilkiyi Eliyle Besledi

2 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, Tunceli'de yolda rastladığı tilkiyi elleriyle besledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Tilkiyi Eliyle Besledi, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç, Tunceli'de yolda rastladığı tilkiyi elleriyle besledi.

Seçimlerde yeniden Maltepe Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Ali Kılıç, uçakla geldiği Erzincan'dan, ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek için kara yoluyla Tunceli'nin Pülümür ilçesine hareket etti.

Kılıç ve beraberindekiler, yolculuk sırasında Cankurtaran mevkisinde yol kenarında gezinen tilkiyi fark etti. Aracı durdurarak bir süre tilkiyi izleyen Kılıç, arabada bulunan eti eliyle tilkiye yedirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Tunceli, Maltepe, Ali Kılıç, Kültür Sanat
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