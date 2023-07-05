Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit gözaltına alındı

Maltepe Belediyesi binasında silahla ateş eden müteahhit Fevzi Polat'la ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı, belediyeden aldığı ihalenin kesilmesi nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığı öğrenildi.

BELEDİYE BİNASINDA ATEŞ AÇTI

Maltepe Belediyesi binasında saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Fevzi Polat (58) isimli bir şahıs Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için girdiği belediye binasında silah ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı.

BELEDİYEDEN ALDIĞI İHALE KESİLMİŞ

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edinen bilgilere göre şahsın 2 sene önce belediyeden ihale aldığı, ihalesinin kesilmesi nedeniyle Başkan Ali Kılıç ile görüştüğü, görüşmeden sonra tekrar içeri girip 2 el ateş ettiği, aşağı inerken de 5 el ateş ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI

Ayrıca şahsın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.