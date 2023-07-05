Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit gözaltına alındı - Son Dakika
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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit gözaltına alındı

05.07.2023 19:42

Maltepe Belediye binasında, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile odasında görüşen müteahhit Fevzi Polat (60), burada silahıyla defalarca ateş etti. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, 'Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız' denildi.

Maltepe Belediyesi binasında silahla ateş eden müteahhit Fevzi Polat'la ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı, belediyeden aldığı ihalenin kesilmesi nedeniyle böyle bir olaya kalkıştığı öğrenildi.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit CHP'li çıktı! İhale kesilince saldırıyı gerçekleştirmiş

BELEDİYE BİNASINDA ATEŞ AÇTI

Maltepe Belediyesi binasında saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, Fevzi Polat (58) isimli bir şahıs Başkan Ali Kılıç ile görüşmek için girdiği belediye binasında silah ile ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şahıs polis tarafından yakalandı.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit CHP'li çıktı! İhale kesilince saldırıyı gerçekleştirmiş

BELEDİYEDEN ALDIĞI İHALE KESİLMİŞ

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Elde edinen bilgilere göre şahsın 2 sene önce belediyeden ihale aldığı, ihalesinin kesilmesi nedeniyle Başkan Ali Kılıç ile görüştüğü, görüşmeden sonra tekrar içeri girip 2 el ateş ettiği, aşağı inerken de 5 el ateş ettiği öğrenildi.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit CHP'li çıktı! İhale kesilince saldırıyı gerçekleştirmiş

SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI

Ayrıca şahsın kullandığı silahın ruhsatsız olduğu ve şahsın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit CHP'li çıktı! İhale kesilince saldırıyı gerçekleştirmiş
Kaynak: İHA
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Ali Kılıç, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın odasında ateş eden müteahhit gözaltına alındı - Son Dakika


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