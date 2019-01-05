Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Onlarla Yargıda Hesaplaşacağız

Maltepe CHP
İlçe örgütünü ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
, ziyaret sonrası Maltepe Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye hitap etti. Başkan Kılıç, hakkında çıkan iddialarla ilgili olarak, "Yukarıda Allah şahit, yediğimiz her lokma helal olarak boğazımızdan geçmiştir, yetimin hakkını yemedik, yemeyeceğiz. Buradan haykırıyorum, onlarla yargıda hesaplaşacağız" dedi.
Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaklaşan yerel seçimler öncesinde, CHP Maltepe İlçe Başkanlığı ziyaret etti. İlçe Başkanı Engin Özkan
'la biraraya gelen Kılıç, son günlerde ailesi ve hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili de, İlçe Başkanı Özkan'ı bilgilendirdi. Başkan Kılıç, istenildiği takdirde bütün dosyaları şeffaflık içerisinde İlçe Başkanı, İl Başkanı ve genel merkeze sunmaya hazır olduğunu söyledi. İlçe Başkanı Engin Özkan da, açıklamalarından dolayı Kılıç'a teşekkür ederek, "Genel Başkanımız, belediye başkanlarımız şeffaf olsun, hesap versin diyor. Başkanımızın bu açıklaması çok kıymetlidir" diye konuştu.
"Aileme karşı bir saldırı başlatıldı"
Ziyaretin ardından Kılıç, Maltepe Meydanı'nda kendisi için toplanan kalabalığa hitap etti. "En büyük Başkan bizim Başkan" ve "Maltepe seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Başkan Kılıç, tüm bu iftiralarla mücadele edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Benim çok kıymetli Maltepeli hemşerilerim, bize gönül veren, partimize sahip çıkan, bu yolda yürüdüğümüzde bizi yalnız bırakmayan değerli yoldaşlarım, her derdimizi, her projemizi burada sizlerle birlikte paylaştık. Son günlerde malum çevreler tarafından önce şahsım, benim üzerimden de aileme karşı bir saldırı kampanyası başlatıldı. Şu bilinmelidir ki; bu saldırılar ilk defa yapılmıyor. Hatırlarsınız bundan 4 yıl önce de yine aynı çevreler benim 'Alman ajanı' olduğumdan yola çıkarak yine saldırmışlardı. Ne demiştim bu meydanda? Bu meydanda demiştim ki ispatlarlarsa istifa edeceğim, etmezlerse yargı önünde onlarla hesaplaşacağım demiştim ve yargıya gittik, yargı onları mahküm etti. Şimdi bu kampanyadan sonra da yargıya gideceğim, yine onlarla hesaplaşacağım."
"Yargıda hesaplaşacağız"
Yetim hakkını yemeyecekleri gibi, yiyenlere de müsaade etmeyeceklerini ifade ederek konuşmasını sürdüren Kılıç, şunları söyledi:
"Yukarıda Allah şahit, yediğimiz her lokma helal olarak boğazımızdan geçmiştir. yetimin hakkını yemedik, yemeyeceğiz. Diyorlar ki; 'Ali Kılıç malı götürdü son 4 yılda.' Yazmışlar alt alta bazı tapuların rakamlarını ve oradan vurmaya çalışıyorlar. 2014 öncesi mal varlığımızı niye yazmıyorlar o zaman? Kılıç ailesi 1960'lı yıllarda Almanya
'ya giden ilk kafilenin içerisinde yer alıyor. Allah'a şükür kardeşler beraber çalıştığı için 1975'ten beri de başta Türkiye
olmak üzere, yaklaşık 40 yıldır otel işletmeciliği yapıyoruz, mülkiyeti bize aittir. Yaklaşık 40 yıldır inşaatla uğraşıyoruz, yetmedi yatırımlarımızı Almanya'da da yaptık. Şimdi ben bütün bunları anlatırken sizlere saygısızlık oluyor, kendimi övüyormuşum gibi ama bilinmelidir ki bu aile, köprü altında yatarak buraya kadar gelmemiştir. Almanya'da da ticaret yapıyoruz, Türkiye'de de yapıyoruz. Bunun ayıbı yok. Birileri Türkiye'de kazandığı paraları kaçak yollarla yurtdışına götürüyor ama biz orada kazandıklarımızı bankalar üzerinden, resmi yollardan Türkiye'ye getirip yatırım yaptığımızda da belden aşağı vurmaya çalışıyorlar. Hodri meydan! Kim istiyorsa yarın gelsin, göndereyim Almanya'ya, oradaki şirketlerimizi bir araştırsınlar, kaç personel yanımızda çalışıyor bilsinler, ne kadar mülkiyetimiz var, onu da görsünler, ondan sonra bu iftiralarını sürdürsünler. Ben buradayım, gözlerinizin içine bakarak konuşuyorum. Verilmeyecek hiçbir hesabım yok. Biz kol kola yürümeye devam edeceğiz. Yine buradan haykırıyorum, onlarla yargıda hesaplaşacağız."
"Maltepe'de bahar temizliği yapacağız"
Yapılan saldırıların sadece Ali Kılıç'a, ailesine olmadığını, sandıkta demokratik yollarla kendilerini alt edemeyen zihniyetin bir ürün olduğunu söyleyen Kılıç, "Martın sonu bahar" diyerek, başta CHP İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu
ve açıklanacak CHP'nin 39 ilçe belediyesi adayına destek istedi.