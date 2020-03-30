Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, pazarda Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme kapsamında, semt pazarında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara "sosyal mesafe" kuralına uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunan Kılıç, "Salgına karşı tedbiri elden bırakmayın" çağrısında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Tüm semt pazarlarında, dezenfektan noktaları oluşturduk. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Maltepe'de semt pazarlarında sadece gıda tezgahlarının kurulmasına izin veriyoruz, belediye ekipleri de sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

Altayçeşme Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki denetim çalışmalarında, pazarcı esnafını ziyaret ederek, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralı konusunda uyardıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Ben, vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça semt pazarı gibi kalabalık oluşturulabilecek ortamlara gelmemelerini tavsiye ediyorum. Pazarcı esnafımız da, alışveriş yapan vatandaşımız da gerekli önlemlerini almalı. Özellikle sosyal mesafe kuralına uymak, birebir temastan kaçınmak çok önemli. Tüm semt pazarlarının girişlerine dezenfektan noktaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu noktalardan yararlanabilir."