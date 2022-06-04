Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: "Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir" - Son Dakika
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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: "Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir"

04.06.2022 11:51
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: "Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlik sonrasında ortaya çıkan bir gerçek vardır ki Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği aslında bizim için kaçınılmaz bir hedef olsa bile yurt dışından Türkiye’ye bakış açılarının da bir o kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde gördük” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlik sonrasında ortaya çıkan bir gerçek vardır ki Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği aslında bizim için kaçınılmaz bir hedef olsa bile yurt dışından Türkiye'ye bakış açılarının da bir o kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde gördük" dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" başlıklı Maltepe Forumu başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilier Mate, AB Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut'un de katıldığı açılış oturumunda ilk olarak Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç konuştu. Kılıç, şunları söyledi:

"DIŞ GÜÇLER SAVIYLA KANDIĞIMIZ NOKTAYI İFADE ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR: Yeni dönem diyoruz. Çünkü uzun süreden bu yana Türkiye'yle AB arasındaki ilişkilerimizi neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginlik sonrasında ortaya çıkan bir gerçek vardır ki, Türkiye'nin AB üyeliği aslında bizim için kaçınılmaz bir hedef olsa bile yurt dışından Türkiye'ye bakış açılarının da bir o kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde gördük. İster bunu NATO üyesi olarak baktığımızda değerlendirelim, isterseniz Avrupa'daki dostlarımızın zaman zaman Türkiye'yi dışladığı, zaman zaman kapıda beklettiği, zaman zaman müzakerelere başladığı, zaman zaman fasılların kapatıldığı süreçlere baktığımızda aslında Türkiye NATO için vazgeçilmez bir partner. Ama Türkiye'nin özellikle de son yıllardaki dış politikasının bu kadar üst seviyede önem arz edip etmediği de ciddi bir tartışma konusudur. Bu nedenle sadece yurt dışındaki mihraklar, dış güçler savıyla tıkandığımız noktayı ifade etmemiz söz konusu değildir.

MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARA YÜRÜYÜŞÜNÜN DE İPUCUNU VERECEK BİR TOPLANTI: Sayın genel başkanımızın talimatlarıyla 'Ekonomi Forumu' sonrası çok kısa sürede hayata geçirdiğimiz bu forum bizim için aslında biraz da CHP'nin, Millet İttifakı'nın önümüzdeki dönem iktidara yürüyüşünün ipuçlarını da verecek bir toplantı olacağını düşünüyorum. Uzun yıllar Avrupa'daki dostlarımıza tırnak içerisinde, 'Türkiye'yi biz demokratikleştireceğiz' savıyla oradaki dostlarımızı kısa süreliğine olsa ikna etmiş olabilirler, ama gerçek ortaya çıkmıştır. Türkiye'de demokratikleşme yerine tam tersine adım adım giden bir sürecin olduğunu da biliyorum. İşte bütün bu duygularla 2 gün boyunca siz değerli katılımcılarımızla birlikte Türkiye'nin AB süreci, AB'nin Türkiye'ye bakış sürecini burada masaya yatıracağız."

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir
Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir

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Kaynak: ANKA

Avrupa Birliği, Türkiye, Maltepe, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: 'Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe Belediye Başkanı Kılıç: "Türkiye'nin AB Üyeliği Kaçınılmaz Hedef Olsa Bile Yurt Dışından Türkiye'ye Bakış Açıları da Önemlidir" - Son Dakika
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