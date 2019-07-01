Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu
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Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu

6 dakika önce

Maltepe Belediye Meclisi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta ve 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar'da yaşanan katliamları kınayarak, ortak tepki gösterdi.

Maltepe Belediye meclisi katliamlara karşı tek yürek oldu, System.String[]
Maltepe Belediye Meclisi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak'ta ve 5 Temmuz 1993'te Erzincan Başbağlar'da yaşanan katliamları kınayarak, ortak tepki gösterdi.

Maltepe Belediye meclisi temmuz ayının ilk oturumunu, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce söz alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlayarak başladığı konuşmasında, "Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ayrıca 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde ve hemen arkasından 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da yaşanan katliamları kınıyorum. Milletimizin bir daha böylesi katliamları ve karanlık günleri yaşamamasını diliyorum" dedi. Kılıç'ın konuşması sonrası söz alan AK Parti'li ve MHP'li meclis üyeleri de, gündeme ilişkin konuşma yapıp, iki katliamı kınadılar. Daha sonra gündemde yer alan 8 teklifin komisyona havalesi ve 1 raporun görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:17 Kaynak: İHA
2 temmuz, maltepe, temmuz, sivas, Politika
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