Maltepe Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Maltepe Belediye Meclisi toplandı

07.12.2020 13:31
Maltepe Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Maltepe Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantıları başladı.

Maltepe Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantıları başladı.

Maltepe Belediye Meclisi Aralık ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı. Açılışta konuşan Kılıç, yılın son meclis ayına girdiklerini belirtirken, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Pandemi ile mücadelede Kaymakamlık ve Valilik ile koordineli çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ve belediye başkanlarımızla düzenli olarak toplantılar yapıyoruz. Kaymakamlığımıza da çalışmalarında destek olmak için araçlarımızı tahsis ettik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'yi ziyaret ederek, İBB tarafından yapımı devam eden atletizm pistinde incelemelerde bulunduğunu belirten Kılıç, "İstanbul genelinde önemli çalışmalara imza atan İBB Maltepemize de bir atletizm pisti kazandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İlçe Başkanımız Ali Cengiz Erol ile birlikte burada incelemelerde bulunduk. Yeni yılda ulusal ve uluslararası müsabakalara hizmet edecek bir atletizm pisti Maltepe'de hizmete girecek" diye konuştu.

Kadınlara yönelik saldırılara sert tepki

Konuşmasında kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarına da sert tepki gösteren Kılıç, "Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz gibi saldırılar nereden gelirse gelsin, tavrımız çok nettir. Asla taviz vermeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe Belediye Meclisi toplandı
Maltepe Belediye Meclisi toplandı
Maltepe Belediye Meclisi toplandı
Maltepe Belediye Meclisi toplandı

Atletizm, İstanbul, Maltepe, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Kısıtlamada futbol maçı yapan 27 kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar kamerada Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Netflix'ten İngiliz Kraliyet ailesine "The Crown" resti! Kurgu olduğunu belirtmeyecek Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik
Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi Fransız ekibi Nice'in Aykut Kocaman'la ilgilendiği iddia edildi         
13:53
G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş G.Saray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş         
13:29
Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu         
12:59
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Çinli Sinovac şirketi gerekli fonu buldu! Koronavirüs aşısının üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak Çinli Sinovac şirketi gerekli fonu buldu! Koronavirüs aşısının üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak         
11:35
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Trafik sigortasında Trafik sigortasında "tavan fiyat" 2021'de de devam edecek         
11:09
Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi         
10:27
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi         
09:34
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne!         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 14:04:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei