Maltepe Belediyesi 71 bin ağacı kurtardı - Son Dakika

Maltepe Belediyesi, 2019 yılında 6 milyon 331 bin 132 kilogram ambalaj atığı toplayarak, 71 bin 666 ağacın kurtarılmasını sağladı.



Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2019 yılında zabıta karakolları, muhtarlıklar, kamu kuruluşları, ibadethaneler, okullar ve evlerden 6 milyon 331 bin 132 kilogram ambalaj atığı, 220 toplama noktasından 260 ton bitkisel atık yağ, 13 bin 300 kilogram elektronik atık, 3 bin 224 kilogram atık pil ve 157 giysi kumbarasından 128 bin 375 kilogram giysi topladı. Toplanan 6 milyon 331 bin ambalaj atığı neticesinde belediye, 71 bin 666 ağacın kurtarılmasını sağladı, 13 milyon 911 bin depolama alanı kazandı, 3 bin 807 varil petrol ve 2 bin 259 kilogram ham madde tasarrufu gerçekleştirdi. 18 milyon 715 bin 602 kilowat saat enerji üretiminin gerçekleştirilmesinin sağlandığı çalışmalarda, ayrıca toplanan 140 bin adet pille 560 bin metrekare toprağın ve 112 milyon litrelik suyun zarar görmesi de engellendi. Yine toplanan 128 bin 375 kilogram giysi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 3 bin 166 kamyon dolusu atığın toplandığı çalışmalar kapsamında atık yağlarla yaklaşık olarak 5 bin 200 bidon bitkisel atık toplandı, 13 ton elektronik atık alındı alındı.



195 binada asbest denetimi



2019 yılında 543 bin 521 metreküp hafriyat ve moloz atığı toplanırken, 411 gürültü denetimi, 182 adet koku-duman ve hava kirliliği problemi denetimi, 3 genel çevre kirliliği kontrolü, 34 konutta elektromanyetik alan ölçümü, 195 binada asbest kontrolü ve 20 binada asbest sökümü gerçekleştirildi. 13'ü canlı müzik ruhsat başvurusu, 143'ü işletme tehlikeli atık, katı atık, hava kirliliği gibi konularda denetleme olmak üzere toplamda 156 işletmede de denetim yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında 248 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu, 55 adet ambalaj atık konteyneri ve 3 adet oyuncak kumbarası yerleştirme işlemi de uygulandı. "Sıfır Atık" projesi kapsamında "Atık Getirme Merkezi"nin de yenilendiği çalışmalarda, en çok elektronik atık toplayan ilk dört okula, en çok pil toplayan ilk iki okula ödül verildi ve 4 bin 177 öğrenci ambalaj atıkları, atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar, organik atıklar konusunda bilgilendirildi. - İSTANBUL