Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor

2016 yılında kurulan, kazandığı başarı ve aldığı ödüllerle kısa süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor.

2016 yılında kurulan, kazandığı başarı ve aldığı ödüllerle kısa süre içerisinde adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu yeni seslerini arıyor. Bu kapsamda 8-14 yaş arası çocuklar, düzenlenecek yetenek sınavına göre koroya girmeye hak kazanacak.



Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu için seçmeler başlıyor. 8 Eylül'e kadar devam edecek seçmelerde yetenek sınavı, tek ve çift ses duyuş, melodi, ritim ve şarkı gibi 5 dalda yapılacak. 8-14 yaş arası çocukların kabul edileceği sınavda seçilmeye hak kazanan minik koristler, haftada 1 gün, 3 saat, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, SANSEV Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği hocalarından şef Emine Çolak eşliğinde çalışma yapacak. Bu çalışmadan da başarıyla geçen koristler, milli bayramlar, belediyenin düzenlediği etkinlikler ve yurt içi ile yurt dışı festivallerde konser verecek.



Aldığı başarılarla adından söz ettirmişti



Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, son olarak katıldığı 2. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nde "Çocuk Şarkıları Yorumlamada Başarı", "Koro Disiplini ve Görünümde Başarı" ile "Polifonik Sanat ve Korolar Derneği Özendirme" ödüllerine layık görülerek adından söz ettirmişti. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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