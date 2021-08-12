Maltepe Belediyesi güvenli sürüşe destek veriyor - Son Dakika

Maltepe Belediyesi tarafından motosiklet tutkunları için ücretsiz düzenlenen 'Motosiklet sürüş teorisi' etkinliği büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sürücülerin güvenli sürüş davranışlarını geliştirmeleri konusunda katkıda bulunuldu. Eğitmen Zafer Akçay yönetiminde düzenlenen etkinlikte sürücülerin trafikte doğru bir planlama ile risk almadan sürüşlerini gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekerek katılımcılara motosiklet yönetim sistemini ve amacını, sürüşün unsurlarını anlattı.

Sürüş sırasında tehlike oluşturan bütün faktörlerin giderilmesinin kaza risklerini en aşağı seviyeye indireceğine vurgu yapan Akçay, "ileri seviye görüş", "hedefe kilitlenme", "filtreleme", "gözlem ve öngörü", "konumlanma", "virajı almanın ilkeleri", "frenleme" konu başlıklarındaki bilgilerini paylaştı. - İSTANBUL