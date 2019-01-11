Maltepe Belediyesi Kentsel Dönüşümde Sona Yaklaştı

– MALTEPE Belediyesi, üç büyük mahallesinde yıllardır süregelen imar sorununu çözdü.

– MALTEPE Belediyesi, üç büyük mahallesinde yıllardır süregelen imar sorununu çözdü. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu çözümü vatandaşlar ile bir araya gelerek duyurdu.



Maltepe Belediyesi, Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük mahallelerinde yaklaşık kırk yıldır var olan imar sorununa çözüm buldu. Elli iki bin kişinin heyecan ile beklediği 1/1000'lik imar planları, Gülsuyu Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nde Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Toplantıya Maltepeliler yoğun ilgi gösterdi.



"YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ"



Planları vatandaşlar ile paylaştıktan sonra basın açıklaması yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, vatandaşlarının haklarını koruyacaklarını söyledi. Yerinde bir kentsel dönüşüm istediklerini belirten Kılıç, "Yarım asırlık bir sorunu planları asarken de ifade etmeye çalıştığım gibi mahalle sakinlerimizin, kanaat önderlerimizin, dernek başkanlarımızın, muhtarlarımızın büyük bir özverisi ve katkısı ile çözdük. Ben yola çıktığımda Başıbüyük, Gülensu ve Gülsuyu mahalle halkımıza demiştim ki, "Sizin onayınızın olmadığı hiçbir projede bizim imzamız olmayacak" Biz, 'kentsel dönüşüm' adı altında insanların yerlerinden, yurtlarından sürüldüğü bir kentsel dönüşümün altına imza atmak istemiyoruz. Biz, yerinde bir dönüşüm istiyoruz. Dolayısı ile halkımız ile bir çalışma yapmak istiyoruz. Beş yıl çalıştık, çeşitli toplantılar yaptık, halkımız ile iç içe olduk. Onlarca toplantıyı mahallede gerçekleştirdik. İnsanlarımıza olduğu gibi samimiyetle, içtenlikle, artısıyla, eksisiyle onlarla paylaşarak mahallede ki hemşerilerimizin, kanaat önderlerimizin ve muhtarlarımızın da eleştirilerini göz önünde bulundurarak plana son şeklini verdik" dedi.



"HAYALDİ GERÇEK OLDU"



Planların bugüne kadar hangi aşamalardan geçtiğini anlatan Başkan Kılıç, kentsel dönüşümü gerçekleştirecekleri için mutlu olduğunu belirtti. 'Hayaldi gerçek oldu' ifadelerini de kullanan Başkan Ali Kılıç, "Planlarımızı yaparken de odalarımıza, sivil toplum önderlerimize bu planları verdik. Onlar da incelediler, değerlendirme yaptılar. En son Maltepe Belediye Meclisi'nde her iki partimizin katkılarıyla, oy birliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. O zaman ki Belediye Başkanı Kadir Topbaş başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin temsilcileri buradan giden bu planları çok kısa bir sürede hayata geçirdiler. Hani 'hayaldi gerçek oldu' denir ya tam da böyle onlarca plan sırada beklerken, bizim planlarımızı oy birliğiyle geçirdiler, onayladılar. Mevlüt Uysal da son imzayı attı. Bugün de bu onaylanan planları halkımızın huzurunda ofislerimize astık. Dört hafta boyunca hemşerilerimiz burada bu planları inceleyip değerlendirebilecekler, eksikler varsa bizimle paylaşacaklar. Daha sonra yapacağımız toplantılarla son noktayı koyacağız. Ardından da bu üç mahallemizde tapusu olmaya hemşerilerimiz, tapularına kavuşacaklar. Evlerinin nüfus cüzdanını onlara 2019 yılı hediyesi olarak vereceğiz" dedi. - İstanbul

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