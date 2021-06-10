Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün ''Gelişim Karnesi'' töreni renkli anlara sahne oldu - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'ne bağlı dokuz kreşden biri olan Zübeyde Hanım Kreşi'nde eğitim gören öğrenciler, pandeminin gölgesinde olsa da 2020-2021 eğitim yılını hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu geçirdiler.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ile faaliyet gösteren Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde, öğrenciler yeni nesil eğitimlerle eğlenerek öğreniyor, düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarıyla da yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Tören renkli anlara sahne oldu

2020-2021 yılı sonunda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törende çocuklar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı çiçeklerle karşıladılar.Törende veliler başkan Kılıç'a memnuniyetlerini aktardı. Törende kreş öğrencilerine ''Gelişim Karnesi''nin yanı sıra başkan tarafından hediyeler de dağıtıldı. Düzenlenen eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, törenin sonunda başkan Ali Kılıç'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eylül ayı tam kapasite

Pandemi sürecinde salgın yönetmeliğine göre çalıştıklarını belirten Kreş müdürü Faruk Süslü, kendisinin ve öğretmenlerinin çocukların güvenliğine ve sağlığına en az çocukların eğitimi kadar hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Süslü, ön kayıt başvurularının 15 Haziran tarihinde son bulacağını ve 2021-2022 döneminde tüm kreşlerin tam kapasite açık olacağını belirtti.