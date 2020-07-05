Maltepe Belediyesi Meclis üyelerinden yapılan haberlere tepki - Son Dakika

Maltepe Belediyesi Meclis üyelerinden yapılan haberlere tepki

Maltepe Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri, belediye hakkında ortaya atılan iddialara yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Maltepe Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyeleri, belediye hakkında ortaya atılan iddialara yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Masa başında yapılan dedikodulardan keyfe keder üretilen, basın dilinde 'asparagas' olarak nitelendirilen asılsız yazılar halkımıza haber olarak sunulmaktadır" denildi.

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Maltepe Belediye Meclisi Başkanvekili Yusuf Koçhan tarafından yapılan açıklamada, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ve CHP Meclis üyelerinin tamamı hazır bulundu. Belediyenin hizmetlerini halka ulaştırmak için tüm basın organlarını kullandıklarını söyleyen Koçhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın milletin müşterek sesidir' özdeyişi doğrultusunda hareket ederek bugüne kadar hizmetlerimiz ve projelerimiz hakkında siz değerli hemşehrilerimizi bilgilendirmek için tüm yerel ve ulusal basın yayın organları aracılığı ile sizlere ulaşmayı bir görev bildik" dedi.


Medya kuruluşlarının halkın sesi olması gerektiğini belirten Koçhan, "Ne yazık ki Maltepe'de halka gerçekleri aktarmakla yükümlü olması gereken bazı sözde gazetecilerin çıkardıkları gazete sayfalarını bireysel albüm ve hatıra defteri gibi kullandıklarını görüyoruz. Masa başında yapılan dedikodulardan keyfe keder üretilen, basın dilinde 'asparagas' olarak nitelendirilen asılsız yazılar halkımıza haber olarak sunulmaktadır" diyerek yapılan haberlere tepki gösterdi.


Koçhan, "Bildiğiniz gibi halkın yarısından fazlasının desteğiyle görevini sürdüren Maltepe Belediyesine ilişkin yalan yanlış yazılar haber diye servis ediliyor. Bunu da gazeteci (!) olduğunu ileri süren bazı gazete sahipleri yapıyor. Konulara verilecek örnekler sayfalara sığmaz. Ahlak ve edep kavramlarından uzak bel altı ifadeler ve yapılan çirkin saldırılarla kurumumuzun özellikle kadın yöneticilerini hedef alanlar, gazetecilik gibi onurlu bir görevin halkın gözünden düşmesine yol açmaktadırlar" dedi.


"Yalan haberlere itibar etmeyin"


Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:


"Milletin müşterek sesini kendi bireysel çıkarlarında boğmaya çalışan bu sözde gazetecilere en iyi yanıtı, dürüst gazeteci dostlarımız verecektir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışan bu gibi sözde gazeteciler, kurumumuza ilişkin yazılarında 'nasıl olsa okuyucuya yuttururum' düşüncesiyle hareket edebilirler ancak bir daire üzerinde sürekli koşturmaktan öte gidemezler. Kadınıyla erkeğiyle tüm çalışanlarımız ve yöneticilerimiz halka hizmete devam etmektedir. Bu gerçeği gördüğü halde yalan ve iftiraya sarılan ve bunu yaparken de yüzü kızarmayanlara 'gazeteci' denmez. Bu defolu gazetecilerin yalan, iftira ve dedikodudan öteye geçmeyen iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Erol, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi Meclis üyelerinden yapılan haberlere tepki - Son Dakika

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