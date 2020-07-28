Maltepe Belediyesi'nde aylık 22 bin 788 kirayla makam aracı iddiası - Son Dakika

MALTEPE Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl yaptığı hizmet alım işi ihalesinde kiralanan araçların piyasa değerinin 5-6 kat üzerinde bir fiyata kiralandığı iddia edildi. Kiralanan makam aracının aylık kirasının ise 22 bin 788 lira olduğu öne sürüldü.

Maltepe Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve 2019 Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılında yaptığı Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için hizmet aracı kiralanması ve yardımcı personel destek alım işi ihalesinde adı geçen araçların piyasanın çok üzerinde bir fiyatla kiralandığını iddia etti.

Ufuk Yıldız, Maltepe Belediyesi'nin aylık 22 bin 788 liraya VİP donanımlı makam aracı kiraladığını, bu aracın piyasada 5-6 bin liraya kiralanabileceğini belirterek, "Adrese teslim bir şartname durumu söz konusu" dedi. Ufuk Yıldız, "Maltepe Belediyesi'nin 2019 yılında yapmış olduğu ulaşım ihalesinde bir makam aracının piyasa fiyatının tam 5 katı fiyatla kiralandığı sonucuna ulaştık. ve bu sonucu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Bu durumda 2019'da yapılmış bir ihale var ki ihalenin EKAP bildirimi buradadır. Bu ihale 21-B yani davet edilen firmalarla pazarlık yapılma usulüyle yapılmış bir ihaledir. Bu ihalenin sonucunda aylık 2 milyon 500 bin lira tutarında bir ihale bedeli belirlenerek araç kiralamaya gidilmiştir. " dedi.

"Diğer kalemlere baktığımızda bu kiralamaların çok fahiş fiyatla yapıldığı söz konusu." diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Burada kiralanan araçların bilgileri, kaç paraya kiralandığı bilgisi mevcut. Bir göz gezdirdiğimizde 2014 model bir aracın (VİP donanmlı araç) kirası, 22 bin 788 lirayı buluyor. Tüm vatandaşlarımızın malumudur ki böyle bir aracı aylık 5-6 bin liraya kiralamak çok olası bir durum. Ama Maltepe Belediyesi, bu araç için bir şartname çıkartıyor. ve bu şartnamede de aracın detaylarını yazıyor. Çok basit bir gözlem yaptığımızda bu araç özelliklerinde akıl almaz detaylar var. Bu detayları incelediğimizde kesinlikle Türkiye'de belki sadece ve sadece tek bir araca çıkartıyor bizi. Yani adrese teslim bir şartname durumu söz konusu. 12 voltu 220 volta çeviren 1000 vat çevirici istemiş. Yani ihaleye girecek firma 1500 vat yapsa daha iyisini koysa kabul olmayacak bir şartname var. 25 litrelik bir buzdolabı istemiş şartname. 27 litre olsa, 25 buçuk olsa yine kabul olmayacak. 32 inç uydu televizyon istemiş. Firma sahibi gönlünden 50 inçlik bir televizyon koysa yine şartname kabul olmayacak. Bunun gibi yüzlerce detay var. Sonuç itibariyle çıkıyor ki, bu şartnamenin işaret ettiği araç, tek bir araçtır. ve ihaleyi alabilecek firma tek bir firmadır, bu araç sahibi."

16 artı bir kişilik bir başka minibüs kirasından da bahseden Yıldız, "Bu ihalede de aracın aylık kirası, 18 bin 700 lirayı buluyor. Bu araç için de küçük bir piyasa araştırması yaptığımızda 4-5 bin maksimum 6 bin liraya çok rahat kiralanabilir. Sonuç şu ki Maltepe Belediyesi piyasa fiyatının takriben 4 katı, 5 katı hatta 6 katı fiyatla araç kiralamaya gitmiştir. Fakirin fukaranın parasını böyle çöpe atmıştır. Kamuyu zarara uğratmıştır." şeklinde konuştu.

Öte yandan Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmayacağı belirtildi.

- İstanbul