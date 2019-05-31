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Maltepe Belediyesi'nde bayramlaşma

41 dakika önce

RAMAZAN Bayramı öncesinde Maltepe Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı yaşandı.

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RAMAZAN Bayramı öncesinde Maltepe Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı yaşandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, personeliyle, belediye yemekhanesinde bir araya gelerek bayramlaştı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, personelin elini tek tek sıkarak, güzel bir bayram diledi ve  "İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Maltepe'yi İstanbul'daki yaşanılır en iyi ilçeler arasına, hep birlikte kol kola girerek daha güzel yerlere taşıyacağımız ümidiyle hepiniz bayramını tekrar tekrar kutluyorum, sağlık ve esenlik diliyorum" dedi.

"11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine geldik" diyen Kılıç, "Cenabı Hak tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. 9 günlük bir tatile gidiyoruz. Sevdiklerinizle beraber güzel ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İnşallah kul hakkının yenmediği, daha güzel bir Türkiye'de nice nice bayramlar geçiririz inşallah. Bu arada yeri gelmişken geçen 5 yıllık uzun bir dönem içerisinde emek veren, destek veren, Maltepe Belediyesi'nin halka ulaşmasında canla başla çalışan bütün emekçi arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Geçen 5 yılda olduğu gibi bu dönemde de personelinden daha yüksek bir performans beklediğini ifade eden Kılıç, " İnşallah bayram sonrası kolları sıvadık, daha güzel işlere imza atarak, yeni döneme devam edeceğiz diyorum. İnanıyorum ki az kaldı. Martın sonu bahardır, her şey çok güzel olacak" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:55 Kaynak: DHA
Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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