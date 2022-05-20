MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2 - Son Dakika
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MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2

20.05.2022 08:01

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2 (operasyon görüntüsüyle)Derya EVREN- Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / - MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak,...

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2 (operasyon görüntüsüyle)

Derya EVREN- Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ/ - MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2
MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2
MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2
MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2
MALTEPE BELEDİYESİ'NDE RÜŞVET OPERASYONU-2

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Kaynak: DHA

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