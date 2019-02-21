Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesi'nden 570 Bin 368 Kişiye Aşevi Hizmeti

Maltepe Belediyesi'nden 570 Bin 368 Kişiye Aşevi Hizmeti

1 saat önce

Sosyal belediyecilik alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi son 5 yılda, 570 bin 368 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

Maltepe Belediyesi'nden 570 Bin 368 Kişiye Aşevi Hizmeti, System.String[]
Sosyal belediyecilik alanında başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi son 5 yılda, 570 bin 368 kişiye sıcak yemek ulaştırdı.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dönük önemli hizmetlere imza atan Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, gıda yardımından sıcak yemeğe, ikinci el giyim ve ev eşyasından evde bakım hizmetine birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veriyor. Müdürlük tarafından son beş yılda, 570 bin 368 kişiye aşevinden her gün sıcak yemek verildi. Yardıma muhtaç 23 bin 355 haneye, gıda yardımı yapıldı. Maltepe Belediyesi'nin "Giymiyorsan Giydir" sloganıyla ilçenin 18 mahallesine kurduğu giysi kumbaralarında toplanan giysi, ayakkabı ve tekstil eşyaları geri dönüşümle ihtiyaç sahibi vatandaşlara kazandırıldı. Vatandaşların yaptığı bağışlar ile 2 bin 304 ailenin ikinci el giyim ve ev eşyası ihtiyacı karşılandı.

Evde Ücretsiz Bakım Hizmeti

Ücretsiz evde bakım ve kuaförlük hizmeti de sunan belediye, 6 bin 784 hasta ve engelli vatandaşın düzenli aralıklarla evlerine giderek, kişisel bakımlarını yaptı. 8 bin 279 vatandaşa medikal malzeme yardımı, vatani görevini yapan askerlerin ailelerine destek kapsamında da, 4 bin 633 aileye asker yardımı ulaştırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Genç Kadın, Banktaki Cesedi Görüntülemek İçin Her Şeyi Yaptı Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:33:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesi'nden 570 Bin 368 Kişiye Aşevi Hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]