Maltepe Belediyesi'nden 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'nden 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği

13.04.2021 13:22
Maltepe Belediyesi'nden 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği, System.String[]

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 18 mahallede dayanışma masası kurarak, iftar yemeği dağıtacak.

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 18 mahallede dayanışma masası kurarak, iftar yemeği dağıtacak. Her gün bir mahallede ücretsiz dağıtılacak, iftar yemekleri 60 bin kişiye ulaştırılacak.

Maltepe Belediyesi her yıl Ramazan ayında sevgi sofralarında on binlerce kişiyi buluştururken, bu yıl pandemi nedeniyle iftar yemeklerini evlere götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde 30 gün boyunca devam edecek çalışma kapsamında her mahallede 4 farklı noktada ücretsiz iftar yemeği dağıtılacak. Dağıtım noktaları dışında, iftar saatinde çalışmaya devam eden taksi durağı gibi iş yerlerine de yemek verilecek.

İşte gün gün dağıtım programı

İftar yemeği dağıtımı Ramazan'ın ilk günü olan 13 Nisan'da Fındıklı mahallesinde başlıyor. Fındıklı Mahalle Muhtarlığı, Hancıoğlu Caddesi-Çınar Caddesi kesişimi, Evren Caddesi son durak ve Orhan Beşer Camii önünde iftar yemeği dağıtımı yapılacak.

Ramazan ayı boyunca her gün saat 17.00'de kurulacak stantlarda gerçekleştirilecek iftar yemeği dağıtımının gün gün programı ise şu şekilde:

"14 Nisan Çarşamba (2. Gün): Başıbüyük Mahallesi: Muhtarlık önü/Başıbüyük Caddesi (Zabıta karakolu önü)/ Son durak/ Yalı Sokak (Mehmet Erensoy Camii önü)

15 Nisan Perşembe (3. Gün): Zümrütevler Mahallesi: Muhtarlık önü/ Tülin Caddesi/ Cansu sokak başı/ Karaca caddesi- Sarıçam sokak kesişimi

16 Nisan Cuma (4. Gün): Gülsuyu Mahallesi: Muhtarlık önü/ Kazım Karabekir Caddesi (Mustafa bakkal)/ Cenk sokak parkı/ Ümit Kaftancıoğlu Caddesi

17 Nisan Cumartesi (5. Gün): Gülensu Mahallesi: Son durak/ Üçler Caddesi (70 Nolu yerleşke)/ heykel/ Gülensu İlköğretim Okulu önü

18 Nisan Pazar (6. Gün): Esenkent Mahallesi: Muhtarlık önü/ Tatlısu Camii önü/ Sakin sokak köşebaşı/ Fatih Camii önü

19 Nisan Pazartesi (7. Gün): Büyükbakkalköy Mahallesi: Muhtarlık önü/ Kuralkan İlköğretim Okulu önü

19 Nisan Pazartesi (7. Gün): Yalı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Bağımsızlık Caddesi Camii önü/ Doktor Sadık Ahmet Bulvarı (park)/ Ekşioğlu-Barışçıl sokak kesişimi

20 Nisan Salı (8. Gün): Altıntepe Mahallesi: Değirmenyolu Caddesi/ Galipbey Caddesi/ Kılavuzçayırı Caddesi/ Özdoğru sokak

20 Nisan Salı (8. Gün): İdealtepe Mahallesi: Muhtarlık önü/ Ebubekir Camii önü/ Kulluk Camii önü/ Kadriye Hatun Camii önü

21 Nisan Çarşamba (9. Gün) : Küçükyalı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Emek Camii önü/ Küçükyalı Merkez Camii önü/ Rezan Has Anadolu Lisesi önü

21 Nisan Çarşamba (9. Gün): Çınar Mahallesi: Adnan Kahveci Parkı/ Çınarlı sokak (Sağlık Grup Başkanlığı)/ Çınar Camii/ Adnan Kahveci caddesi- Yeşiltepe caddesi kesişimi

22 Nisan Perşembe (10. Gün): Bağlarbaşı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Gülyolu Parkı/ Kar sokak/ Şehit Mücahit Parkı

23 Nisan Cuma (11. Gün) : Aydınevler Mahallesi: Muhtarlık önü/ Selçukbey Cd. - Aşık Veysel Satıroğlu kesişimi/ Kırçiçek caddesş – Çankırı sokak Başı kesişimi/ Sağlık Ocağı

23 Nisan Cuma (11. Gün): Girne Mahallesi: Muhtarlık önü/ Girne Caddesi (yeni park)/ Yusuf Ziya Camii önü/ Merkez Camii ( Büyükçınar Sk.)

24 Nisan Cumartesi (12. Gün): Feyzullah Mahallesi: Muhtarlık önü/ Şehit Hikmet Alp caddesi/ Havuzlar sokak/ Barış Manço Parkı

24 Nisan Cumartesi (12. Gün): Altayçeşme Mahallesi: Maltepe meydan/ Mevlana Camii önü/ Engin sokak-Sarıgül sokak kesişimi/ Yüzevler Camii

25 Nisan Pazar (13. Gün): Cevizli Mahallesi: Eğitimevi önü/ Savaş sokak başı/ Mimar Sinan Camii önü/ Zuhal caddesi (yeni park)

26 Nisan Pazar (14. Gün): Fındıklı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Hancıoğlu Caddesi-Çınar Caddesi kesişimi/ Evren Caddesi son durak/ Orhan Beşer Camii önünde

27 Nisan Çarşamba (15. Gün): Başıbüyük Mahallesi: Muhtarlık önü/ Başıbüyük Caddesi (Zabıta karakolu önü)/ Son durak/ Yalı Sokak (Mehmet Erensoy Camii önü)

28 Nisan Perşembe (16. Gün): Zümrütevler Mahallesi: Muhtarlık önü/ Tülin Caddesi/ Cansu sokak başı/ Karaca caddesi- Sarıçam sokak kesişimi

29 Nisan Cuma (17. Gün): Gülsuyu Mahallesi: Muhtarlık önü/ Kazım Karabekir Caddesi (Mustafa bakkal)/ Cenk sokak parkı/ Ümit Kaftancıoğlu Caddesi

30 Nisan Cumartesi (18. Gün): Gülensu Mahallesi: Son durak/ Üçler Caddesi (70 Nolu yerleşke)/ heykel/ Gülensu İlköğretim Okulu önü

1 Mayıs Pazar (19. Gün): Esenkent Mahallesi: Muhtarlık önü/ Tatlısu Camii Önü/ Sakin sokak köşebaşı/ Fatih Camii önü

2 Mayıs Pazartesi (20. Gün): Büyükbakkalköy Mahallesi: Muhtarlık önü/ Kuralkan İlköğretim Okulu önü

2 Mayıs Salı (20. Gün): Yalı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Bağımsızlık Caddesi Camii önü/ Doktor Sadık Ahmet Bulvarı (park)/ Ekşioğlu-Barışçıl sokak kesişimi

3 Mayıs Çarşamba (21. Gün): Altıntepe Mahallesi: Değirmenyolu Caddesi/ Galipbey Caddesi/ Kılavuzçayırı Caddesi/ Özdoğru sokak

3 Mayıs Çarşamba (21. Gün): İdealtepe Mahallesi: Muhtarlık önü/ Ebubekir Camii önü/ Kulluk Camii önü/ Kadriye Hatun Camii önü

4 Mayıs Perşembe (22. Gün) : Küçükyalı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Emek Camii önü/ Küçükyalı Merkez Camii önü/ Rezan Has Anadolu Lisesi önü

4 Mayıs Perşembe (22. Gün): Çınar Mahallesi: Adnan Kahveci Parkı/ Çınarlı sokak (Sağlık Grup Başkanlığı)/ Çınar Camii/ Adnan Kahveci caddesi- Yeşiltepe caddesi kesişimi

5 Mayıs Cuma (23. Gün): Bağlarbaşı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Gülyolu Parkı/ Kar sokak/ Şehit Mücahit Parkı

6 Mayıs Cumartesi (24. Gün) : Aydınevler Mahallesi: Muhtarlık önü/ Selçukbey Cd. - Aşık Veysel Satıroğlu kesişimi/ Kırçiçek caddesş – Çankırı sokak Başı kesişimi/ Sağlık Ocağı

6 Mayıs Cumartesi (24. Gün): Girne Mahallesi: Muhtarlık önü/ Girne Caddesi (yeni park)/ Yusuf Ziya Camii önü/ Merkez Camii ( Büyükçınar Sk. )

7 Mayıs Pazar (25. Gün): Feyzullah Mahallesi: Muhtarlık önü/ Şehit Hikmet Alp caddesi/ Havuzlar sokak/ Barış Manço Parkı

7 Mayıs Pazar (25. Gün): Altayçeşme Mahallesi: Maltepe meydan/ Mevlana Camii önü/ Engin sokak-Sarıgül sokak kesişimi/ Yüzevler Camii

8 Mayıs Pazartesi (26. Gün): Cevizli Mahallesi: Eğitimevi önü/ Savaş sokak başı/ Mimar Sinan Camii önü/ Zuhal caddesi (yeni park)

9 Mayıs Salı (27. Gün): Fındıklı Mahallesi: Muhtarlık önü/ Hancıoğlu caddesi-Çınar caddesi kesişimi/ Evren Caddesi son durak/ Orhan Beşer Camii önünde

10 Mayıs Çarşamba (28. Gün): Başıbüyük Mahallesi: Muhtarlık önü/ Başıbüyük Caddesi (Zabıta karakolu önü)/ Son durak/ Yalı Sokak (Mehmet Erensoy Camii önü)

11 Mayıs Perşembe (29. Gün): Gülsuyu Mahallesi: Muhtarlık önü/ Kazım Karabekir Caddesi (Mustafa bakkal)/ Cenk sokak parkı/ Ümit Kaftancıoğlu caddesi

12 Mayıs Cuma (30. Gün): Gülensu Mahallesi: Son durak/ Üçler Caddesi (70 Nolu yerleşke)/ heykel/ Gülensu İlköğretim Okulu önü - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi'nden 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden 60 bin kişiye ücretsiz iftar yemeği - Son Dakika


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