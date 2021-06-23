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Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği

23.06.2021 13:22

- Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği Başkan Ali Kılıç: "Maltepe'de toplanma alanlarının sayısını 55'e çıkardık" Maltepe Belediyesi, olası deprem riskine karşın AKUT Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı.

- Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği

Başkan Ali Kılıç: "Maltepe'de toplanma alanlarının sayısını 55'e çıkardık"

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, olası deprem riskine karşın AKUT Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı. İlçe genelindeki her mahallede vatandaşlara, başta deprem olmak üzere olağanüstü durumlara karşı bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

Maltepe Belediyesi ile AKUT Vakfı arasında ilçe genelinde ortaklaşa yürütülecek başta deprem olmak üzere afetlere karşın çalışmaların yapılacağı iş birliği protokolü imzalandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında ilçe genelindeki her mahallede olağanüstü durumlara karşı tedbir çalışmaları ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

"Maltepe'de toplanma alanlarının sayısını 55'e çıkardık"

İmza töreni sonrası konuşan ve ilçe genelinde depreme yönelik alınan tedbirlere değinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Maltepe aslında uzun süredir depreme hazırlanıyor. Bu süreçte olası bir deprem riskine karşı ilçemizde toplanma alanlarının sayısını ve konumlarını belirledik. Çalışmalarımız sonucunda olağanüstü bir durumda vatandaşlarımızın toplanabileceği alan sayısını 55'e çıkarttık. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın deprem konusunda duyarlı olduğunu fakat bilgi sahibi olmadıklarını gördük. Bu nedenle Maltepe Belediyesi bünyesi içerisinde bir arama- kurtarma ekibi kurduk. Hem bizlere destek olmaları hem de yaptıkları profesyonel çalışmalarla bize artı katacaklarını düşündüğümüz Nasuh Mahruki ve arkadaşlarının yer aldığı AKUT Vakfı ile uzun süren toplantılarda bir araya geldik. Bugün de iş birliği protokolünü imzaladık. Yaz aylarında 18 mahallemizde ayrı ayrı gruplar oluşturarak her mahallede bir arama- kurtarma ekibimizle vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Umarın ilçemize hayırlı olur" diye konuştu.

"Afetlere karşı durma kapasitesini arttırıyoruz"

İş birliğine ilişkin konulan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, "Biz bugün Maltepe Belediyesi ile birlikte iki yönlü bir çalışma başlatıyoruz. Hem belediyenin kendi acil durum yönetim sistemini geliştirmesini hem de mahalle bazında vatandaşların bilgilendirilmesi ve afetlere karşı hazır hale gelmesini sağlıyoruz. İşin özünde Maltepe'nin afet ve acil durumlara karşı durma kapasitesini arttırıyoruz. Aslında burada mahalle sakinlerine de büyük gören düşüyor çünkü her afet aslında yerel bir meseledir" dedi.

Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği
Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği

Maltepe Belediyesi, Nasuh Mahruki, Hisarcık, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden afetlere karşı AKUT Vakfı ile iş birliği - Son Dakika


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