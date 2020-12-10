Maltepe Belediyesi'nden "Çocuk Haklı" kampanyası - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'nden "Çocuk Haklı" kampanyası

10.12.2020 16:51
Maltepe Belediyesi'nden

Maltepe Belediyesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında, bu yıl çocuklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekti ve mücadele çağrısı yaptı.

Maltepe Belediyesi 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında, bu yıl çocuklara yönelik ayrımcılığa dikkat çekti ve mücadele çağrısı yaptı.

Maltepe Belediyesi bir hafta boyunca devam edecek kampanya kapsamında, "Çocuk Haklı" başlığı altında 7-12 yaş grubu çocukların katılımı ile online bir atölye programı gerçekleştirdi. İnformel Eğitim-çocukistanbul'un yürütücülüğünde Pedagog Sibel Çetingöz'ün moderatörlüğündeki online atölye kapsamında, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu da çocuklara destek verdi. Atölyede çocuklar, 1.5 saat süre ile kendi hakları ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Yöneltilen sorulara çocukların verdiği cevaplar Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle örtüştüğü tespit edilen çalıştayda çocukların yoğun biçimde ifade ettikleri kavramlar ise "Eğitim, besleyici gıdalar, temiz su, güvenli bir ev, oyun oynama, dinlenme, düşüncelerini ifade etme, yetişkinler tarafından dinlenme ve duyulma, hastane, doktor, ilaç, arkadaşlara sahip olma, bilgisayar, internet" konularında oldu.

Eğitimde eşitlik talebi

Çalıştayda Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan bazı maddeler ayrıntılı biçimde ele alınırken, çocuklar da bu maddeleri kendi yaşamları ile ilişkilendirerek kendi deneyimlerini, görüşlerini, bakış açılarını paylaştı. Bu konuda çocukların güçlü biçimde dile getirdikleri en önemli hak ise, "eğitim hakkı" ve pandeminin bu konuda oluşturduğu eşitsizlik oldu. Uzaktan eğitimin gerektirdiği bilgisayar ve internetin temel bir ihtiyaç haline dönüştüğünü ve çocukların bir kısmının bundan yararlanamadığı bunun da eşitsizliğe yol açtığı vurgulandı. Çocuklar bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için devletin ihtiyacı olan çocuklara yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Çocuklar "oyun ve dinlenme" hakları konusunda yine somut ve gerçekçi gözlem ve deneyimlerini paylaştı. Eğitimin çok yoğun olması nedeni ile ihtiyaç duydukları kadar dinlenme ve oyun oynama fırsatı bulamadıklarını dile getiren çocuklar, çalışmak zorunda kalan çocukların ise bu hakka hiçbir zaman sahip olamadıklarına dikkat çekti. Özellikle pandemi döneminde kendileri için dışarıya çıkma, oyun oynama haklarının kısıtlandığını, sağlık koşulları nedeniyle bunun gerekli olduğunu ancak normal zamanlarda tüm çocuklar için bu haklarının çok değerli olduğunu vurguladılar.

Dünyanın herhangi bir yerindeki yaşıtlarına çocuk haklarından hangilerini hediye etmek isteyecekleri soruldu. Çocukların bazı haklar üzerinde yoğunlaştıkları ama tüm temel haklara yer verme çabası ve yaklaşımı içinde oldukları gözlendi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi'nden Çocuk Haklı kampanyası
Maltepe Belediyesi'nden Çocuk Haklı kampanyası

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden 'Çocuk Haklı' kampanyası - Son Dakika


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