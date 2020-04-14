Maltepe Belediyesi'nden dijital sergi - Son Dakika

Dijital etkinlikler kapsamında merkezi Maltepe'de bulunan İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği (ANAFOD) üyelerinin "İçsel ve Düşsel Öyküler" isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalından ve www.maltepe.bel.tr web sayfasından sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ANAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Tamer YılmazTürkiye Cumhuriyeti'ninkurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözüne dikkat çekerek, "Korona virüsüne karşı sanat sayesinde nefes almaya, bir nebze hayata tutunmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin birikiminin online ortamda paylaşılmasına yardımcı olan, fotoğraf sanatına ve sanatçılara verdiği destekten dolayı Ali Kılıç'a teşekkür ederim." dedi. Yılmaz, Prof. Mehmet Bayhan'ın küratörlüğünü üstlendiği sergide 1900'lü yılların resimsi fotoğraflarından ilham alınarak, fotoğrafa farklı bir bakış açısı getirildiğini söyledi. Sergide bireysel ifadeciliğin izlerini taşıyan, güzelliği, estetiği içeren kareler sanatseverler ile buluştu. ANAFOD'un 2017-2018 sanat sezonunda 5. kuruluş yılı kutlama eserlerinin yer aldığı sepya çalışmalarda İstanbul'un tarihi mekanlarından yaşamlara ve Anadolu'dan insan öykülerine tanıklık edildi.