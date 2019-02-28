Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesi'nden Kadınlara Kurs Desteği

Maltepe Belediyesi'nden Kadınlara Kurs Desteği

1 saat önce

Maltepe Belediyesi, Gülsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı "Kadın Danışma Merkezi" ile kadınlara, hukuki ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra, biçki dikiş, nakış iğne oyası gibi ücretsiz kurslarla destek veriyor.

Maltepe Belediyesi'nden Kadınlara Kurs Desteği, System.String[]
Maltepe Belediyesi, Gülsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı "Kadın Danışma Merkezi" ile kadınlara, hukuki ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra, biçki dikiş, nakış iğne oyası gibi ücretsiz kurslarla destek veriyor.

Maltepe Belediyesi Kadın, Aile Engelli Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlara hukuki, psikolojik ve pedagog desteği sunuluyor. Ayrıca yine ücretsiz olarak, biçki dikiş, nakış iğne oyası, okuma-yazma, pilates ve salon sporu kursları düzenleniyor. Farklı yaş aralığından kadınlar, aldıkları eğitim ile yeni beceriler kazanıp, gizli yeteneklerini keşfediyor. Kurs programını başarı ile tamamlayan katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eğitim sertifikaları veriliyor. Öğrendiklerini uygulama fırsatı bulan kadınlar aile bütçesine de katkıda bulunuyor. Havlu, bohça, masa örtüsü, desen panosu, çerçeve, namaz başörtüleri, kolye, ev aksesuarları, örtüler, salon takımları işleyen kadınların el emeği göz nuru çalışmaları, göz dolduruyor. Geleneksel nakışların en fazla tercih edilenlerinden, çeyiz sandıklarının vazgeçilmezi iğne oyası tülbent modelleri ile geleneksel el sanatları yaşatılıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, merkezi sık sık ziyaret ederek, kadınlara destek veriyor.

"Dersler psikolojik destek sağlıyor"

48 yaşındaki ev hanımı Nazife Keskin, annesini ve ağabeyini kaybetmekten dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, derslerin kendisine psikolojik destek sağladığını söylüyor. Kursa öğretmenin davet etmesiyle başladığını ifade eden Keskin, "Katılmaya niyetim yoktu. Hocam sayesinde derse başladım. O çağırdı beni. Kafamı dağıttım, psikolojim düzeldi. Ortam güzel. Arkadaşlarla oturup sohbet ederken iş yapmak iyi bir şey. Herkese gelip katılmalarını öneririm. Hem beyin hem el jimnastiği" diye konuşuyor.

"Kızlarıma çeyiz hazırlıyorum "

47 yaşındaki ev hanımı Güldane Kuzukura da, derslere arkadaşlarının önerisiyle geldiğini belirterek, "Evde zamanımı iyi değerlendiremiyordum. Burada boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Kafam rahatlıyor. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Sağolsun Maltepe Belediyesi de destekledi" diyor. 40 yaşındaki ev hanımı Yıldız Öztürk ise derslere vaktini iyi değerlendirmek için geldiğini ifade ederek, "Burada kızlarıma çeyiz hazırlıyorum. Maltepe Belediyesi burada açtığı kurslar ile evimizden dışarı çıkmamıza olanak sağladı. Güvenli bir ortamda el yeteneklerimi geliştiriyorum. İnsanın psikolojisi düzeliyor" şeklinde konuşuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:13 Kaynak: İHA

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