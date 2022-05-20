Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesi'nde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan Haydar B. ve Melih M. ve halen görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ile eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz C'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlıyı yakaladı.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Maltepe Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Maltepe Belediyesi'nde aralarında 10'u kamu görevlisi 18 kişinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan "aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesi ile verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma ile ilgili net bilgiler alındıkça kamuoyu bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur"