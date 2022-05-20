Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

20.05.2022 16:49
Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul Maltepe Belediyesi'nde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10'u kamu görevlisi 18 şüpheliden 16'sı yakalandı. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Maltepe Belediyesi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'aktif görevde olan üst düzey isimler' ifadesi ile verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma ile ilgili net bilgiler alındıkça kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesi'nde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, suçun işlendiği dönemde Maltepe Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan Haydar B. ve Melih M. ve halen görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ile eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz C'nin de aralarında bulunduğu 16 zanlıyı yakaladı.

MALTEPE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Maltepe Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Maltepe Belediyesi'nde aralarında 10'u kamu görevlisi 18 kişinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı kamuoyuna yansıdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan "aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesi ile verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturma ile ilgili net bilgiler alındıkça kamuoyu bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur"

YORUMLAR
500
Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI... MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI...

Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden 'rüşvet operasyonu' açıklaması: 'Aktif görevde olan üst düzey isimler' ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:02:35. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement