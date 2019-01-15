Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesi'nden Vatandaşlara Doğa Dostu Bez Çanta

Maltepe Belediyesi'nden Vatandaşlara Doğa Dostu Bez Çanta

52 dakika önce

Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasanın ardından harekete geçen Maltepe Belediyesi, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla, ilçedeki pazar alanlarında vatandaşlara bez çantalar dağıttı.

Maltepe Belediyesi'nden Vatandaşlara Doğa Dostu Bez Çanta, System.String[]
Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasanın ardından harekete geçen Maltepe Belediyesi, Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla, ilçedeki pazar alanlarında vatandaşlara bez çantalar dağıttı. Halkı, doğaya zararı yıllardır tartışılan naylon poşetlerin yerine, bez çanta kullanmaya teşvik eden bu çalışma, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Maltepe Belediye'sine ve Başkan Ali Kılıç'a bu uygulamadan dolayı teşekkür etti. Çevre dostu birçok projesi ise sık sık gündeme gelen Maltepe Belediyesi'nin halktan yoğun ilgi gören bu çalışması, ilçedeki tüm semt pazarlarında devam edecek.

" Bez çantayı teşvik edeceğiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ali Kılıç, "Göreve geldiğimizden beri, doğa dostu bir kent oluşturma çabası içinde olduk. Bununla ilgili hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Naylon poşetlerin kullanımını azaltmak için çıkarılan yasayı destekliyoruz. Çalışmalarımızla, Maltepe sınırları içerisindeki tüm vatandaşlarımızı bez çanta kullanmaya teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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