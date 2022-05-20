MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI... - Son Dakika
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MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI...

20.05.2022 12:45
MALTEPE BELEDİYESİ RÜŞVET OPERASYONU, 16 GÖZALTI...

MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişilerle, zabıta personelinin de aralarında olduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı.

MALTEPE Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişilerle, zabıta personelinin de aralarında olduğu 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., görevdeki Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Haydar B.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım İşleri Müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde Medya Müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu Tabu Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerin arazilerde imar konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmek karşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.

Şüphelilerin, 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla ifade vereceği kaydedildi.

Şüphelilerin emniyet sorgularının başladığı bildirildi.

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Kaynak: DHA

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