Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1 - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1

20.05.2022 16:42
Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1

Ali Kerem BENGİ / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi.

Ali Kerem BENGİ  / - MALTEPE Belediyesi'ne polis ekipleri geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Öğle saatlerinde ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi.


Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1
Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1
Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1
Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'ne polis ekipleri geldi - 1 - Son Dakika
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