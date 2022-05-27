Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

27.05.2022 08:44

İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Maltepe Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ile personellerinde bulunduğu 22 kişinin soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 11'i kamu görevlisi olmak üzere 22 şüpheliden 21'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde şu an İBB Tasarım Müdür Yardımcılığı görev yürüten H. B. ve şu an Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yapan Y. C. ile Maltepe Belediyesi'nde görevli bir memurun da bulunduğu toplamda 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli ise hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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MALTEPE BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK RÜŞVET OPERASYONU: ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ MALTEPE BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK RÜŞVET OPERASYONU: ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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